Tradimento Calabria, svolta di mercato e addio a costo zero: colpo in serie A

Il terzino del Milan Davide Calabria ha il contratto in scadenza a fine Giugno. Si discute da settimane ormai del suo futuro.

Per anni è stato il capitano del Milan e ha vinto molto con la maglia rossonera. Quest’anno però per Davide Calabria sembra essersi rotto qualcosa. Il terzino rossonero viene considerato abbastanza indietro nelle gerarchie, dietro sia a Emerson Royal che eventualmente a Jimenez ed – anche ogni qual volta è stato utilizzato – non ha mai convinto davvero. Calabria ha il contratto in scadenza a giugno e al momento la sua permanenza è tutt’altro che certa. Anzi al momento l’addio è un’ipotesi più che probabile e questi potrebbero essere gli ultimi mesi del capitano rossonero.

Mercato Milan, colpo di scena improvviso per Calabria

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma al momento il futuro di Calabria è lontano dal Milan. Intanto arrivano nuovi clamorosi rumors di mercato riguardo il giocatore, nello specifico per il mercato di giugno. Si era parlato di Turchia ma ora su Calabria sembrerebbe esserci il forte interesse della Juventus che lavora al colpo Calabria per giugno, una trattativa a parametro zero.

Secondo il giornalista di Relevo Matteo Moretto il club bianconero avrebbe già effettuato un sondaggio per acquistare il giocatore e le parti sarebbero in contatto. Un colpo che avrebbe del clamoroso con la Juventus che continua a guardare senza sosta in casa Milan. Dopo Kalulu e dopo i rumors delle ultime settimane su Tomori che i bianconeri vedono come obiettivo prioritario per gennaio. L’operazione non è semplice ma le parti intanto restano in contatto anche per questa possibilità.

Milan, ancora possibili intrecci con a Juve

La Juventus e il Milan stanno cambiando molto in questi mesi. Il club bianconero ha cambiato allenatore, ha dovuto fare i conti con i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal ed ha messo Danilo fuori rosa con il giocatore che in ogni caso a giugno dirà addio. E Calabria rappresenta un’opportunità interessante per sostituirlo, la Juve ci pensa seriamente.

Va anche detto che ora in casa rossonera c’è stato un cambio in panchina e vedremo se con l’arrivo di Sergio Conceicao cambieranno le cose, non è da escludere questa possibilità che potrebbe ribaltare significativamente la situazione. Il Milan valuterà Calabria in questi mesi ma ora occhio a ciò che succede in casa rossonera.

Il Milan pensa al presente e al futuro, la società valuta la situazione del giocatore e lo stesso vale per la Juve. Il futuro di Calabria in rossonero si tinge di giallo, e occhio quindi a quello che potrebbe accadere le prossime settimane. Dopo una vita in rossonero il capitano può salutare.