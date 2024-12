Mercato Milan, cessione a sorpresa per il rossonero: va in Premier League

Il mercato del Milan potrebbe vedere grossi cambiamenti durante questa sessione invernale. Occhio a diversi giocatori rossoneri.

L’esonero di Paulo Fonseca dopo il pari contro la Roma non arriva come un fulmine a ciel sereno, d’altronde il tecnico portoghese ha già visto in altre occasioni la propria panchina scricchiolare e per i tifosi sembrava quasi una questione di tempo. In casa Milan arriva Sergio Conceicao, tecnico connazionale di Fonseca ma che mostra uno stile di gioco piuttosto differente rispetto al suo predecessore. Anche per questo non è escluso che il Milan possa essere una delle protagoniste del mercato di gennaio.

Occhio Milan, la big inglese piomba sul giocatore

In casa Milan si lavora al presente e al futuro, quindi probabilmente arriveranno rinforzi seguendo la scia di Redbird, giovani di prospettiva e Conceicao dovrà riuscire a valorizzare i calciatori a disposizione. Ma occhio anche a capire chi potrà essere utile o meno alla sua causa, specialmente per il gioco offensivo. Uno dei rebus riguarda il nigeriano Samu Chukwueze e nelle ultime ore sono nati clamorosi rumors di mercato riguardo il suo futuro.

Secondo quanto riporta il portale inglese Football Insider l’Arsenal sta pensando all’esterno rossonero per il calciomercato di gennaio. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta starebbe pensando al giocatore come possibile sostituto di Saka, out per infortunio e che resterà fermo per oltre due mesi. Il club inglese sta valutando una serie di alternative per sostituire Saka e Chukwueze è uno dei nomi fatti. Occhio quindi al mercato di gennaio con il Milan che – in caso di buone offerte – non chiuderebbe totalmente alla cessione.

Mercato Milan, il giocatore non è incedibile

D’altronde Chukwueze rappresenta uno degli investimenti più importanti in casa rossonera, ma non ha mai mantenuto le attese. Tanti alti e bassi nel corso della sua avventura al Milan e il giocatore è tutt’altro che incedibile. Con i centravanti che non convincono non è escluso che il club rossonero possa reinvestire i soldi di Chukwueze per prendere una prima punta visto che ormai Abraham è in uscita e non verrà quasi sicuramente riscattato.

Ovviamente c’è da valutare anche le condizioni di Samu che ieri nel match contro la Roma è uscito per infortunio e bisogna capire le sue reali condizioni. Un conto è saltare 10-15 giorni ed un altro è saltare più gare, quel che è certo è che Chukwueze non è incedibile, anzi tutt’altro.