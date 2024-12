FOTO – Conceiçao in viaggio, notizia dell’ultim’ora: grande attesa a Milano

Sergio Conceiçao è pronto ad iniziare la sua prossima avventura sulla panchina del Milan: il tecnico portoghese è atteso dopo pranzo a Milano.

Sergio Conceiçao sarà presto il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese prende il posto dell’ormai esonerato Paulo Fonseca, esonerato ufficialmente questa mattina. L’ex Milan aveva preannunciato il suo esonero già nella serata di ieri, quando all’uscita dallo stadio aveva rivelato ai giornalisti presenti che il suo rapporto professionale con i rossoneri era terminato.

Conceiçao, nel frattempo, è in partenza per Milano. Il tecnico è atteso a Milano, dove tra l’altro rimarrà per poco vista la partenza imminente della squadra per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Subito un banco di prova importante, con Juventus-Milan fissata per venerdì. Sergio incontrerà il figlio Francisco nella partita d’esordio in rossonero.

Conceiçao in partenza: a breve arriverà a Milano

La foto del prossimo tecnico del Milan in aereoporto è stata pubblicata dall’account X del sito web portoghese Cabine Desportiva.

ÚLTIMA HORA | Sérgio Conceição de partida para Milão 🚨 pic.twitter.com/Q61YzGe15U — Cabine Desportiva (@CabineSport) December 30, 2024

Il portoghese atterrerà nel capoluogo lombardo verso le 14.30 e si dirigerà nel pomeriggio a Milanello per prendere confidenza con strutture e verosimilmente per incontrare anche la dirigenza. Domani il primo allenamento prima della partenza verso l’Arabia Saudita per la Supercoppa.