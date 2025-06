Svolta Pulisic, colpo di scena in casa Milan: trattativa definita

L’esterno americano Christian Pulisic vive ora un importante cambiamento di mercato. Il giocatore lascia tutti a bocca aperta.

In casa Milan – oltre a valutare nomi sul mercato – il club rossonero sta facendo alcune valutazioni di mercato e chiarire tra i suoi uomini chi sarà utile o meno al proprio progetto. La società vede in Rafa Leao uno degli uomini chiave mentre c’è incertezza attorno a Theo Hernandez e specialmente Reijnders, entrambi vicini alla cessione e in particolare l’olandese è sempre più vicino al Manchester City.

Ci sono dubbi in corso e nelle ultime ore sono arrivate novità anche su Christian Pulisic, uno dei talenti più puri della rosa rossonera. L’americano è reduce da un finale di stagione piuttosto complicato e si è parlato negli ultimi giorni di possibili rumors di mercato eppure le cose ora sembrerebbero cambiate.

Mercato Milan, svolta totale su Pulisic

Importanti novità sul futuro del talento americano Christian Pulisic. Secondo quanto riporta TeamTalk Milan e Pulisic sarebbero vicini al rinnovo del contratto del giocatore e Pulisic avrebbe cosi deciso di restare in rossonero. Niente trasferimento con diverse sirene di mercato che avevano suonato attorno all’ex stella di Borussia Dortmund e Chelsea.

A convincere il giocatore sarebbe stato l’arrivo di Max Allegri sulla panchina del Milan, un tecnico con mentalità vincente e che ha l’obiettivo di riportare nuovamente in alto la società rossonera. E il Milan dovrebbe ripartire dagli esterni, in particolare da Leao e Pulisic sul quale il tecnico punta con decisione.