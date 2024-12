Colpo in attacco per il Milan: regalo da sogno per Conceicao

Un regalo di benvenuto da sogno per Conceicao: in Inghilterra sono certi, il Milan vuole il super bomber che lascia la Premier

Il Milan riparte da Sergio Conceicao. Dopo la partita contro la Roma, terminata con un pareggio, è arrivata la decisione del club di esonerare Paulo Fonseca. La notizia era nell’aria: già prima del match si parlava di una concreta possibilità di cambio di guida tecnica.

Al suo posto l’ex Porto: ieri l’arrivo a Milano e il primo allenamento, oggi la conferenza stampa di presentazione e subito il volo per l’Arabia Saudita. Debutterà in Supercoppa nella semifinale contro la Juventus e si ritroverà contro Cisco, suo figlio. Un incredibile disegno del destino.

Tempo di Supercoppa e tempo anche di calciomercato: il Milan deve cambiare un po’ di cose e aiutare Conceicao con qualche importante acquisto. Dall’Inghilterra arrivano voci di una clamorosa idea per l’attacco.

Via dal Liverpool: Milan in corsa

I tabloid inglesi sono certi che il Liverpool abbia messo sul mercato Darwin Nunez. L’attaccante uruguagio, acquistato due anni fa per 70 milioni, non sta trovando molto spazio con Arne Slot ed è considerato ad oggi un esubero. Lui stesso vorrebbe cambiare aria e trovare una nuova sistemazione.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti da oltremanica, il Milan è fra le squadre interessate al suo acquisto. Si tratta ovviamente di un’operazione molto complicata: per prenderlo serve un esborso economico importante, a meno che non ci sia apertura da parte dei Reds per una formula conveniente.

Ad oggi non c’è una trattativa fra le parti ma solo un interesse. Nunez è un grande attaccante: in Premier League non ha ottenuto grossi numeri, ma siamo di fronte ad un centravanti di livello importante. Che sa segnare ma anche lavorare per la squadra. Per Conceicao, che se l’è ritrovato tantissime volte contro quando allenava il Porto, sarebbe un gran bel regalo di benvenuto.

Milan, gli altri possibili acquisti

Un centravanti potrebbe essere molto utile a Conceicao e per realizzare il suo progetto di 4-4-2. Lui e Morata sarebbero una gran coppia d’attacco, soprattutto con Leao e Pulisic sulle fasce. Oltre all’aspetto tecnico, sarebbe anche un bel segnale da mandare a tutto l’ambiente, che accusa la società di avere poca ambizione.

L’attaccante però non è l’unica cosa che servirebbe alla rosa. Conceicao potrebbe aver bisogno anche di un altro centrocampista, nonostante il rientro di Bennacer, e magari anche di un difensore centrale, soprattutto se si dovesse decidere di mandar via Tomori alla Juventus.

Al momento però qualsiasi decisione è congelata: c’è la Supercoppa da giocare, dopodiché si lavorerà per il presente e per il futuro insieme al nuovo tecnico.