Milan: affare con il Real, lo vuole Conceicao

I rossoneri guardano con attenzione in casa madrilena per provare a piazzare un colpo di livello. Conceicao ha dato il via libera all’affare

La vittoria in Supercoppa ha permesso al Milan di ritrovare un po’ di serenità e spinta in vista del futuro. L’obiettivo dei rossoneri è quello di riuscire a ritornare in piena lotta per traguardi importanti anche in Serie A e per farlo, come spiegato in più di un’occasione, c’è bisogno di intervenire sul calciomercato in entrata. Per questo motivo Moncada e Furlani nelle prossime ore incontreranno Conceicao per stabilire come muoversi.

Il tecnico portoghese in questi giorni ha avuto modo di conoscere l’intera rosa e fare le sue valutazioni. Secondo le ultime informazioni, c’è un giocatore che interessa molto all’allenatore e il Milan prepara a piazzare un colpo di calciomercato importante. Per il momento siamo nella fase embrionale della trattativa, ma la disponibilità del Real Madrid c’è e sappiamo come Ancelotti sarebbe pronto a dare il proprio via libera a questa operazione.

Calciomercato Milan: colpo dal Real, c’è un doppio sì

Il Milan è pronto a far entrare nel vivo diverse operazioni. I rossoneri hanno intenzione di sbloccare nel giro di poco tempo le trattative per consentire a Conceicao di poter alzare il livello del gioco e degli obiettivi. In queste ultime ore è spuntato un nuovo profilo. Da tempo il giocatore è sulla lista della dirigenza del club meneghino e per questo motivo presto di dovrebbe affondare il colpo.

Stando alle informazioni di NTV Spor, il Milan non avrebbe abbandonato la pista riguardante Arda Guler. Da parte del Real Madrid la massima disponibilità ad un trasferimento in questa sessione di calciomercato e Ancelotti è pronto anche a dare il proprio via libera all’operazione in prestito per consentire al giocatore di poter disputare maggiori partite. Conceicao ha detto sì a questo trasferimento e quindi è una pista da seguire.

Arda Guler è un vecchio pallino del Milan. I rossoneri vogliono ripetere una operazione simile a quella che ha portato Brahim Diaz a vestire la maglia del club meneghino. Naturalmente non è una operazione vista anche la concorrenza, ma la volontà dei rossoneri è quella di provare per chiudere un colpo simile.

Mercato Milan: Arda Guler è sempre un obiettivo

