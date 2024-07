Milan, si accende la pista Arda Guler: contatti avviati

Da Sportmediaset arrivano cruciali novità sul mercato del Milan. Furlani ha avviato i contatti col Real Madrid per il talento turco.

Il Milan non ha ancora messo a segno alcun acquisto, e ciò sta suscitando la frustrazione dei tifosi. D’altronde, quello che doveva essere il primo grande innesto è sfumato inesorabilmente. Parliamo ovviamente di Joshua Zirkzee, l’olandese ormai sempre più diretto al Manchester United in Premier League. Ma Zlatan Ibrahimovic, in conferenza stampa, ha fatto intendere che serve pazienza e che il Milan sta lavorando incessantemente per migliorare la sua rosa. Alla fine, come afferma ogni fonte, il Diavolo in attacco accoglierà Alvaro Morata, l’attaccante dell’Atletico Madrid che è propenso ad accettare l’offerta rossonera.

Sarà l’ex Juventus il nuovo 9 rossonero, almeno questo ci dice la realtà attuale dei fatti. Ma non soltanto l’attacco. Il Milan è assolutamente intenzionato a migliorare ogni suo reparto. E se per il centrocampo e Fofana il grandissimo obiettivo (si attende l’ok in settimana), è spuntato un nuovo importante obiettivo per la trequarti. Si tratta di Arda Guler, in realtà una vecchia conoscenza dei rossoneri, dato che prima dell’approdo al Real Madrid anche il Milan era in concreta corsa per lui.

Adesso, il nome del talentissimo turco è tornato di moda nei piani alti di Casa Milan. A darne notizia è Sportmediaset. Vediamo i dettagli.

Milan, si punta Guler: scelta la formula

Arda Guler ha condotto uno straordinario Europeo da protagonista con la sua Turchia, nonostante abbia solo 19 anni. Ma è stato lui il titolare di Vincenzo Montella. Al Real Madrid non ha goduto di tanto spazio nell’ultima stagione, e con anche l’arrivo di Mbappé potrebbe ancora stare recluso in panchina tra i blancos. Ecco che il Milan, riporta Sportmediaset, ha avviato un tentativo concreto per portare Guler a Milanello. La fonte è sicura che sono stati avviati i primi contratti col Real Madrid, e sappiamo bene quanto siano buoni i rapporti tra rossoneri e blancos.

Guler potrebbe portare estro, fantasia e classe alla trequarti (centrale) nel 4-2-3-1 di Paulo Fonseca. Formula? Il Real se lo era aggiudicato dal Fenerbahce per 20 milioni di euro, ma oggi il suo valore è ben più alto. Ad ogni modo, è impossibile pensare ad un acquisto a titolo definitivo. A Madrid sanno di avere un grande prodigio in rosa e non vorrebbero privarsene. Per questo, il Milan sta pensando di intavolare una trattativa stile Brahim Diaz. Dunque, un prestito con diritto di riscatto, e magari un clausola di recompra a favore dei blancos. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.