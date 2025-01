Milan, ancora un addio? Adesso il club di Serie A vuole questo giocatore!

Ore caldissime per il calciomercato del Milan, in questo finale tantissimi nomi sono sul piatto. Un altro giocatore può dire addio ora.

Il Milan non trova pace in queste ore. Il calciomercato inonda le notizie rossonere e la maggior parte riguardano giocatori che sono in uscita. In questi momenti si sta decidendo anche il futuro di Gimenez, che presto potrà essere un rossonero con alte probabilità. Poi sono ormai al passo d’addio Morata, destinazione Galatasaray e inaspettatamente anche Camarda, direzione Monza. Ora però c’è un club di Serie A su un altro rossonero e si tratta del Bologna interessato a Davide Calabria.

Milan, il Bologna vuole Calabria subito

Come riporta Matteo Moretto sul proprio profilo X il Bologna è sulle orme di Davide Calabria. C’è concretezza perché il club rossoblu avrebbe anche presentato un’offerta per il terzino destro. Con l’arrivo di Walker Calabria è ora alle porte?. Intanto anche l’ultimo screzio avuto con Conceicao potrebbe avere il suo peso specifico sulla scelta del giocatore italiano che non si sente più centrale nel progetto rossonero da mesi ormai.

Le prossime ore sapranno dirci di più se il capitano lascerà o meno il Milan dopo alcuni mesi di tira e molla e voci di addio insistenti. Il Bologna ci proverà infatti per averlo già da gennaio.