Mercato Milan, ore calde per Gimenez: il club aspetta questa risposta dal Feyenoord!

Per Santiago Gimenez al Milan sono ore calde. Il club di via Aldo Rossi aspetta questa risposta dal Feyenoord e intanto si mobilita.

Il Milan si sta muovendo tanto sul calciomercato in uscita. Difatti le ultime voci sono tutte in uscita per i rossoneri e in entrata c’è poco da notare. Arrivato Walker si tratta per altri giocatori, ma adesso è Santiago Gimenez ad avere i riflettori puntati su di sé. Lui è l’obiettivo numero uno del mercato e adesso il Milan si sta sacrificando per lui. Ma sarà davvero l’attaccante il problema del club? Anche in altri reparti servono rinforzi, forse anche più importanti, ma il Milan intanto sceglie di seguire questa pista. Oggi il diavolo ha fatto uno sprint importante per il messicano: la notizia.

Morata fuori, Gimenez dentro: questa la sostituzione del Milan

Le voci di mercato di oggi sono state clamorose sul fronte Milan. Morata è ormai ad un passo dall’addio per arrivare in terra turca. Certamente lo spagnolo non ha fatto intravedere grandissime cose, ma un addio ad appena sette mesi dal suo arrivo nessuno se lo aspettava. Camarda anche lascia il club per farsi le ossa altrove ed ecco il nuovo attaccante allora.

Difatti c’è la pista caldissima di Santiago Gimenez come sostituto di Morata. Difatti l’attaccante messicano potrebbe presto vesitre la maglia rossonera, ma è lui ciò di cui il Milan ha bisogno realmente? Il giocatore tuttavia in questa stagione ha già dodici reti all’attivo e al Milan potrebbe fare molto bene. Sul piatto l’offerta è alta, il club olandese deve solo dare il proprio ok.

Il Milan si spinge, attende solo la risposta del Feyenoord

Il Milan si sta sacrificando. Per Gimenez è salita addirittura a 30 milioni l’offerta, molto più larga della prima presentata giorni fa, di appena 20. Dunque il Milan ci prova e come riporta Gianluca Di Marzio ora il diavolo attende solamente la risposta del Feyenoord per mandare ufficialmente in porto la trattativa prima che gennaio giunga a conclusione.

Il 23enne così sbarcherebbe in rossonero per iniziare una nuova avventura, la prima, in Italia. Il messicano cercherà di fare ciò che non è riuscito in questi mesi a Morata: fare gol utili alla causa. Manca infatti questo pezzo importante nella rosa di Conceicao che chissà, con Gimenez potrebbe arrivare e regalare buoni feeling alla squadra.