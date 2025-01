Morata e non solo: maxi-affare col Galatasaray, rivoluzione Milan

È stato un pomeriggio intenso quello che si è registrato a Casa Milan, ma le cose sembrano non fermarsi ad Alvaro Morata.

La notizia del giorno è quella che, come un fulmine a ciel sereno, vede Alvaro Morata salutare il club rossonero per la destinazione al Galatasaray. Nell’imminente calciomercato, quello di questo fine gennaio e che sta clamorosamente vedendo una rivoluzione anticipata in casa Milan, in una maxi-operazione in uscita dai rossoneri.

Perché il club turco pare essersi presentato col carrello della spesa all’esterno degli uffici di Milanello, per fare grande il Galatasaray che, dopo Osimhen e tanti altri colpi importanti, ha seria intenzione di vincerla questa Europa League, con il doppio grande colpo dal Milan.

Calciomercato Milan: Morata e non solo, maxi-affare in Turchia

In Turchia l’affare si bissa perché non c’è solo Morata che si trasferisce ad Istanbul, per giocare al Galatasaray.

Tutti gli occhi in Turchia sono puntati sul Galatasaray che, stando a ciò che riferiscono i media sportivi in Turchia, starebbe cercando di convincere attraverso dei contatti diretti, anche il centrale di difesa titolare di Conceicao che finirebbe proprio assieme a Morata, in quella che è la maxi-operazione tra Galatasaray e Milan.

Si tratta infatti del centrale Pavlovic che, dopo la buona prestazione fornita contro il Parma e come nuovo leader possibile della difesa, si è visto invece coinvolto in questo rush finale di mercato e col Galatasaray che, per rispondere alla beffa Skriniar piazzata dal Fenerbahce che lo ha pure ufficializzato quest’oggi, prenderebbe Pavlovic assieme a Morata.

Mercato Milan: le intenzioni dei rossoneri sulla doppia cessione

Le intenzioni del Milan sono quelle di non trattenere nessuno scontento in casa rossonera, ma la verità è che poi si rischia di restare a mani vuote e scoperti. Pertanto, la cessione di Morata al Galatasaray risulta cosa certa, da capire se poi i rossoneri sceglieranno di salutare o meno anche Pavlovic perché, a quel punto, si rischia fortemente di restare scoperti in difesa visto quanto sia vicina la chiusura del calciomercato stesso.

Ultime Milan: via entrambi? I sostituti di Morata e Pavlovic

Il Milan sta lavorando in ogni caso, da tempo, sul centravanti. Il sostituto di Morata è chiaramente Santiago Gimenez, nel primo nome per il mercato dei rossoneri, ma occhio anche alla soluzione come piano B nel nome di Lorenzo Lucca. Per quanto riguarda la difesa, invece, è interrogativo su chi arriverebbe a questo punto al posto di Pavlovic. Potrebbe finire in auge, di nuovo, il nome di Ismajli dall’Empoli come “soluzione” low cost.