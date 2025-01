Non solo Morata, il Milan cede un altro titolare: colpo di scena assoluto

Clamoroso a pochi giorni dal derby. Il Milan potrebbe perdere un paio di titolari nelle prossime ore. Sta succedendo di tutto.

Ore frenetiche di mercato in casa Milan con le cose che potrebbero incredibilmente cambiare nelle prossime ore. Il club rossonero lavora sia in entrata che in uscita e potrebbero esserci importanti novità. Si è parlato molto di possibili acquisti ma a far rumore ora sono le cessioni e le ultime indicazioni sarebbero a dir poco clamorose.

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato in questi minuti di trattative avanzate tra Milan e Galatasaray per la cessione di Alvaro Morata e questa situazione potrebbe avere risvolti importanti sul mercato rossonero. Ma intanto Morata non è l’unico calciatore in uscita ed un altro titolare potrebbe salutare nei prossimi giorni, una rivoluzione totale per la squadra di Sergio Conceicao.

Mercato Milan, colpo di scena: addio anche per il difensore

Il giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia ha dato aggiornamenti riguardo la cessione di Morata ma non è l’unica e anzi anche il difensore Tomori potrebbe salutare a sorpresa. Longari ha sottolineato: “Il Milan è attivo sul fronte uscite in questi ultimi giorni. La tensione con Morata è confermata e conseguente alla scelta rossonera di cercare un altro centravanti”.

Ma non è l’unica ed anzi il giornalista prosegue rivelando altri importanti novità di mercato: “In difesa può tornare attuale il nome di Tomori che è stato sondato tramite intermediari da parte del Tottenham”. Il centrale inglese dopo