Addio improvviso in casa Milan: arriva l’annuncio di Fabrizio Romano

Clamoroso colpo di scena in casa Milan. Alvaro Morata potrebbe lasciare il club nelle prossime ore, sorpresa assoluta.

Alvaro Morata vicino all’addio al Milan. Si è parlato molto del possibile approdo di Gimenez al Milan ma intanto il club rossonero potrebbe clamorosamente vedere l’addio del suo bomber. Un fulmine a ciel sereno in casa rossonera, il giorno dopo l’ennesima prestazione piuttosto negativa contro la Dinamo Zagabria. Ed ora l’addio è davvero possibile.

Il giornalista Fabrizio Romano ha confermato attraverso il suo account X dando incredibili aggiornamenti sul futuro del giocatore. Secondo quanto sottolinea Romano l’affare è vicinissimo alla chiusura e Morata potrebbe lasciare Milano solo sei mesi dopo il suo approdo in rossonero.

Addio Milan, colpo di scena last minute

Secondo quanto riporta Romano Milan e Galatasaray starebbero lavorando al trasferimento del giocatore in Turchia e l’affare sembra essere davvero a buon punto. Romano parla nello specifico di trattative avanzate e c’è grande ottimismo per la chiusura della trattativa. Un rumors di mercato che ha dell’incredibile visto la ricerca di una punta in casa rossonera.

L’avventura di Morata in rossonero è ai titoli di coda e come riporta il giornalista il club turco è pronto a riportare l’ennesimo ex serie A in Turchia. Morata raggiungerebbe infatti altri giocatori come Dries Mertens, Victor Osimhen e Mauro Icardi. Una scossa clamorosa al mercato rossonero, specialmente a pochi giorni dal derby di Milano.

Mercato Milan, ora che succede?

Importante svolta improvvisa nel mercato del Milan e ora questa possibile cessione di Morata potrebbe far intuire un nuovo attacco del club rossonero per Santiago Gimenez, obiettivo di mercato numero uno in questa sessione di gennaio. Mancano pochi giorni alla chiusura ma in casa rossonera potrebbe esserci un clamoroso scossone.

E occhio perchè anche il sorteggio in programma domani potrebbe dare importanti novità in casa Milan. Il club rossonero attende una tra Juventus e Feyenoord, proprio la squadra di Santiago Gimenez e chissà che un eventuale sorteggio contro gli olandesi potrebbe cambiare anche la trattativa di mercato tra i club.

Quel che è certo è che la cessione di Morata potrebbe avvenire in queste ore, clamoroso colpo di scena all’interno del club rossonero.