Milan, attaccante ceduto in Spagna: scelto il sostituto

Il Milan può cedere un attaccante in Spagna nelle ultime ore di calciomercato: i rossoneri hanno già scelto il sostituto

Non è facile muoversi tra le montagne russe del mercato di riparazione, un territorio fatto di trattative, pochi soldi e colpi di scena – almeno in Italia -, dove le cose cambiano rapidamente. Il Milan lo sa bene, ma non sta indietreggiando dalla volontà di portare a termine degli affari pesanti per il presente e per il futuro.

Uno di questi conduce la dirigenza rossonera direttamente in Spagna e proprio lì potrebbe strutturarsi un’operazione in uscita molto interessante per tutte le parti in causa. La piccola rivoluzione nell’attacco del Diavolo va avanti, e non si ferma solo all’affondo per Santiago Gimenez nelle ultime ore di trattative.

Il Milan può concludere un’altra cessione: annuncio dalla Spagna

Se si guardano i numeri dell’attuale stagione, il Milan i gol li ha sempre fatti, anche se manca un bomber di riferimento in grado di segnare molte reti. La dirigenza ci sta lavorando, ma intanto un altro calciatore potrebbe lasciare Milanello già prima del termine della stagione.

Si tratta di Samuel Chukwueze, che dal suo arrivo in Italia non è mai riuscito a trovare la continuità attesa. Contro il Parma è stato decisivo, ma non basta per riscattare mesi in secondo piano e in cui ha vissuto all’ombra di Pulisic, con qualche infortunio di troppo. Per il Milan la sua cessione non è una priorità, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta verrà dato il via libera.

Secondo quanto scrive ‘Superdeporte’, sull’esterno offensivo è piombata la Real Sociedad con la volontà chiara di riportare il ragazzo in Spagna. La valutazione del nigeriano è tra i 13 e i 18 milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo. I prossimi giorni saranno infuocati e potrebbero essere decisivi per l’addio già a gennaio.

La strategia in attacco: il sostituto di Chukwueze

Gli esuberi non mancano dunque in attacco per il Milan. Noah Okafor resta in bilico dopo il mancato trasferimento al Lipsia e occhio anche a Luka Jovic, affare in standby con il Monza. In attesa di sapere se arriverà Gimenez, i rossoneri hanno formulato un’offerta per Riccardo Orsolini. Fenucci ha chiuso all’addio al Bologna, ma se dovesse partire Chukwueze, il Milan avrebbe la forza economica per far vacillare il Bologna.

Occhio anche alla posizione di Federico Chiesa. Dopo le recenti prestazioni, il suo addio al Liverpool a gennaio pare allontanarsi, ma non è detto che i rossoneri non decidano di fare un tentativo in extremis.