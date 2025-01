Milan, nuova offerta per Gimenez: saltano 2 colpi, il motivo

Il Milan non si arrende a poche ore dalla fine del calciomercato e ha in canna una nuova offerta per Santiago Gimenez: per lui, saltano altri due colpi

Il tarlo nella testa dei dirigenti del Milan è arrivare a un nuovo bomber che possa scompaginare le gerarchie in Serie A e in Europa, tornare ad avere un numero nove capace di segnare con continuità e contribuire, allo stesso tempo, alla costruzione della manovra. Il profilo giusto è stato individuato in Santiago Gimenez.

Il centravanti messicano piace parecchio ai rossoneri, che per lui hanno già inviato un’offerta negli scorsi giorni, rispedita al mittente dal Feyenoord. Nelle prossime ore, le cose potrebbero cambiare quasi all’improvviso e una nuova proposta potrebbe far vacillare gli olandesi, almeno nelle intenzioni del Milan.

Il Milan ci riprova per Gimenez: le cifre

La Champions League sarà uno snodo cruciale per il futuro di Gimenez. Se il Feyenoord dovesse battere il Lille e trovare la qualificazione diretta agli ottavi, l’addio immediato dell’attaccante sarà da scartare. In caso contrario, delle possibilità restano, nonostante le cifre non siano proprio quelle auspicate dai rossoneri.

Infatti, secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, la nuova offerta del Milan dovrebbe ammontare a 33-35 milioni di euro bonus compresi. Il Feyenoord ha inserito una clausola rescissoria da 50 milioni di euro nel contratto del centravanti, ma valida solo per l’estate, per cui sa che potrebbe vendere il bomber a quelle cifre tra qualche mese. In più, la scorsa estate era stata rifiutata una proposta da 33 milioni dal Nottingham.

Insomma, anche questa proposta potrebbe non bastare e probabilmente servirà uno sforzo in più per arrivare a dama. E questa trattativa ha riflesso diretto anche sulle altre in casa Milan, a partire dagli altri attaccanti in rosa o papabili acquisti a gennaio.

Saltano altri due affari in attacco per il Milan

Nelle ultime ore, sta prendendo quota nei rumors anche la pista che porterebbe Lorenzo Lucca a vestire la maglia del Milan. In realtà, secondo ‘Tuttosport’, l’affare non decollerà a gennaio: il bomber è stato proposto, non scalda nell’immediato, ma piace per l’estate, quando andrà aumentato il numero di italiani in rosa.

Intanto, è stata messa in standby anche la pista che porterebbe Luka Jovic al Monza. Il serbo è finito ai margini, ma se non dovesse arrivare nessuno da qui a fine mercato sarebbe un’opzione in più in lizza.