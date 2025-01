Assalto dopo la Champions: il Milan prepara l’offerta

Il Milan prepara una nuova offerta da presentare dopo la Champions: può essere lui il grande colpo di questo gennaio

Ultimi giorni di calciomercato disponibili. Il Milan, dopo aver preso Kyle Walker, che dovrebbe mettersi a disposizione di Sergio Conceicao per il derby, sta provando a fare altre operazioni. I tifosi, e non solo, si aspettavano un acquisto a centrocampo ma, ad oggi, non c’è nessuna trattativa concreta su quel fronte. Ibrahimovic in conferenza stampa ieri è stato piuttosto chiaro: “A centrocampo abbiamo giocatori forti come Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders, Musah, Bennacer…“. Insomma, è evidente che per la dirigenza un rinforzo in quel reparto non è una priorità. Lo è, invece, l’attaccante: l’unica trattativa concreta ad oggi è quella per Santiago Gimenez col Feyenoord.

Milan-Gimenez, le ultime

Nella serata di ieri sono arrivate indiscrezioni dall’Olanda in merito ad un’offerta molto bassa del Milan per Gimenez: i canonici 20 milioni, pagati in 4 rate, e 7 milioni di bonus. “Il Feyenoord si è quasi messo a ridere” hanno scritto in Messico. La richieste del club di Rotterdam è molto chiara: non vogliono vendere l’attaccante ma a 40 milioni si può fare, e da quella cifra non si smuovono.

Il Milan, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta ragionando su una possibile nuova offerta, anche se difficilmente arriverà a quanto viene richiesto. Tutto però è rinviato a dopo la Champions League: ora i rossoneri sono concentrati sul passaggio del turno agli ottavi, che tra l’altro porterà un bel po’ di soldi in cassa, e poi sul derby di domenica. Bisognerà quindi aspettare per nuovi sviluppi. Il Milan ha scelto Gimenez come bomber per il presente e per il futuro ma l’affare, come previsto, è difficile. Inoltre, l’andamento di questa trattativa ricorda molti altri precedenti che si sono conclusi con un nulla di fatto. Non c’è grande fiducia da parte dei tifosi, e questo è piuttosto chiaro.