Milan, affondo per Vlahovic: scambio con la Juve

Dusan Vlahovic potrebbe essere un nome importante per il calciomercato del Milan: occhio allo ‘scambio’ che potrebbe nascere con la Juve

La novità delle ultime ore è che il Milan non si sente a posto in attacco. Dopo gli arrivi di Tare e Allegri, i rossoneri stanno cercando di strutturare un calciomercato di primo livello e che potrebbe mettere subito grandi nomi a disposizione dell’allenatore livornese. Si è fatto il nome di Chiesa per gli esterni, anche se il progetto è trattenere Rafael Leao.

Anche per il ruolo di centravanti, però, le novità potrebbero non essere di poco conto. Evidentemente il club non si sente a posto con il solo Santiago Gimenez e vorrebbe affiancargli un altro bomber che potrebbe agire vicino a lui o al suo posto, sempre ricordando che il Diavolo non giocherà le prossime coppe europee. Dusan Vlahovic potrebbe essere il nome ideale.

Vlahovic al Milan: come stanno le cose

L’avventura del bomber serbo a Torino è ormai arrivata agli sgoccioli. La prova tangibile è arrivata da alcune dichiarazioni a fine stagione in cui l’ex Fiorentina ha chiarito che il suo futuro non dipende solo da lui, ma dal club. C’è voglia di novità in casa bianconera, e soprattutto il rinnovo di contratto ora pare lontanissimo, quasi impossibile, dopo mesi di stallo.

Vlahovic non ha più il valore di mercato di un tempo, a un anno dalla scadenza, e quindi potrebbe ripartire da una nuova piazza importante. Potrebbe farlo con Milan e con Allegri in panchina, che lo conosce bene. L’affondo potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, ma attenzione a un intreccio che potrebbe ulteriormente favorire Tudor e la Vecchia Signora.

Retegui cambia tutto per Milan e Juve

Il profilo di Vlahovic potrebbe subito intrecciarsi con quello di Mateo Retegui. L’ultimo capocannoniere del campionato piace sia alla Juve, sia al Milan, ma non sarà facile strapparlo all’Atalanta dopo una stagione davvero positiva con i nerazzurri.

Ad ogni modo, se Allegri dovesse riuscire a formare l’attacco composto da Gimenez e Vlahovic, a quel punto la Vecchia Signora avrebbe campo libero per Retegui, senza troppa concorrenza per l’affondo finale. Le strategie per il mercato in uscita, quindi, potrebbero essere parecchio costruttive per i bianconeri.

Occhio, però, anche a un Milan che si ritroverebbe uno degli attacchi più interessanti della Serie A e che, con la testa solo al campionato, può infondere paura a tutti.