Milan, clamoroso ribaltone sul mercato: notizia shock, c’entra Rashford

Clamoroso ribaltone nel capitolo mercato del Milan, con la dirigenza rossonera che potrebbe rivoluzionare i propri piani. La notizia riguarda da vicino Marcus Rashford.

La realtà si è presentata nuovamente di fronte al Milan, come la peggiore delle nemiche. Il rientro in campo in Serie A ha coinciso con un nuovo passo falso per i rossoneri, cui è mancato un pizzico di concentrazione per resettare la settimana da sogno vissuta a Riyadh. Non è bastato stappare la gara con Morata. Il pareggio maturato sabato sera contro il Cagliari impone una corsa ai ripari per il Diavolo sul mercato. La dirigenza di via Aldo Rossi è attivissima e vuole accelerare anche sotto richiesta di Conceiçao.

Milan, accelerata sul mercato richiesta da Conceiçao: società di fronte ad un bivio

Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di Marcus Rashford, attaccante ai margini del progetto del Manchester United. Persino Zlatan Ibrahimovic, ex compagno dell’inglese ai Red Devils, si è esposto in merito nel pre partita di Milan–Cagliari. Il 10 di Amorim ha rappresentato la priorità assoluta nei piani dei vertici rossoneri. Tuttavia, la notizia di ieri lanciata da Fabrizio Romano ha rivoluzionato totalmente. L’asse Manchester-Milano potrebbe essere protagonista di un nuovo intreccio, con Kyle Walker al centro delle discussioni.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, è nel vivo il testa a testa tra i due interpreti della Nazionale dei Tre Leoni. È in corso un’attenta riflessione nelle segrete di Milanello per capire chi tra il terzino e l’attaccante possa essere più funzionale alla rosa di Conceiçao. Ma il bivio non riguarda solamente questioni di campo. È infatti impossibile il doppio colpo in entrata, poiché il club può tesserare solamente un solo professionista britannico a stagione. E allora che il duello si accenda.

Rashford-Walker, testa a testa come nei derby di Manchester: pro e contro dei due affari

Rashford e Walker ne hanno vissuti di confronti sul campo all’insegna della velocità. Ma difficilmente avrebbero pensato di dover lottare l’uno contro l’altro per guadagnarsi una casacca rossonera. La situazione nei rispettivi club, per i due inglesi, è ben diversa. Marcus è oramai in rotta con Amorim e vorrebbe andarsene, mentre Kyle è apprezzato e stimato da una piazza con cui si è legato oltre sette anni fa.

Tuttavia, c’è un minimo comune denominatore che li lega: il desiderio di provare una nuova esperienza. A cambiare è però la concorrenza. Se l’attaccante è ricercato da varie società, tra cui alcune dell’Arabia Saudita (con tanto di stipendio attualmente percepito non indifferente), pare che il terzino abbia messo il Milan in cima alle sue preferenze, con la possibilità per il Diavolo di ingaggiarlo a zero grazie ad un gentleman agreement con i Citizen per ciò che il laterale ha rappresentato in questi anni. Rossoneri chiamati, quindi, ad un’attenta riflessione per decidere quale delle due piste intraprendere.