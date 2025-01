Rashford-Milan, annuncio in diretta: che rivelazione di Ibrahimovic!

Zlatan Ibrahimovic esce allo scoperto su Marcus Rashford: il dirigente del Milan è stato chiarissimo prima del match contro il Cagliari.

Dopo essere tornati trionfanti dall’Arabia Saudita, con la Supercoppa Italiana tra le mani ed il secondo derby consecutivo vinto in stagione, per il Milan adesso è tempo di campionato. Questa serata, Sergio Conceicao farà il suo debutto da allenatore dei rossoneri in Serie A. Il Milan tornerà sotto i riflettori dello stadio San Siro, dove affronterà il Cagliari di Davide Nicola per la 20esima giornata di Serie A. I rossoneri sono obbligati a mettere subito alle spalle il successo in Supercoppa Italiana perché la situazione in campionato è complicata.

Ibrahimovic interviene prima di Milan-Cagliari: rivelazione in diretta su Rashford

I rossoneri sono tuttora ottavi, con appena 27 punti in cascina e un pesante -9 dalla zona Champions. Il Milan deve tornare a macinare vittorie per recuperare terreno in campionato, a partire da stasera. Prima della sfida interna contro il Cagliari, ai microfoni di Dazn è intervenuto Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente svedese ha toccato diversi temi a pochi minuti dal calcio d’inizio, tra questi anche le voci che riguardano Marcus Rashford.

Ibrahimovic, come sempre, ha usato pochi giri di parole ed una dialettica chiara: “Serviva da giugno Conceicao? La scelta di puntare su Fonseca è stata giusta all’inizio, era quella in cui credevamo. Poi i risultati non sono arrivati e alla fine abbiamo preferito cambiare. Ringraziamo Fonseca per il lavoro svolto con massimo rispetto. Quello che abbiamo cercato in Conceicao è il carattere e la personalità. Il nuovo mister è stato come un elettroshock per la squadra, ha portato tanta energia”.

Ibrahimovic avvisa: “L’importante adesso è continuare e non cullarsi solo perché abbiamo vinto la Supercoppa Italiana. Era un obiettivo stagionale è vero, ma adesso bisogna portare l’energia messa in coppa anche in campionato. Mercato? Oggi non serve tanto. In Arabia abbiamo dimostrato di essere squadra complete e vincente. Stiamo guardando le opportunità che arrivano, ma non agiamo in modo disperato.

Su Rashford: “Ho giocato con lui quando era giovane, adesso è un uomo affermato ed è anche un grande giocatore. Può giocare un pò ovunque in attacco. Può fare veramente la differenza”.

Su Theo Hernandez: “Noi siamo molto contenti di lui, deve continuare così. Sta facendo un ottimo lavoro, siamo soddisfatti. Ovvio che deve proseguire su questa strada, così come il resto della squadra. Lui è contento di essere qua, vuole giocare solo per il Milan. È tutto sotto controllo”.