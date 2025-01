Milan: colpo a centrocampo, annuncio dalla Colombia

I rossoneri sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. C’è un giocatore che interessa molto a Ibrahimovic

È già tempo di pensare al futuro in casa Milan. Le difficoltà avute in questa stagione sono note ed ora i rossoneri stanno sin da adesso iniziando a programmare la prossima annata. Per farlo c’è bisogno di individuare diversi giocatori in grado di alzare il livello della rosa e c’è un nome che stuzzica molto la dirigenza rossonera e a breve si potrebbe decidere di entrare nel vivo della trattativa per capire la fattibilità dell’operazione.

Per il momento siamo nel campo delle valutazioni e riflessioni visto anche il costo dell’operazione. Ma dalla Colombia confermano che l’interesse del Milan non è assolutamente sceso. I rossoneri continuano a seguire con attenzione il centrocampo e presto si sonderà il terreno per valutare la fattibilità del colpo. La concorrenza e il prezzo non rendono sicuramente l’affare facile. Un tentativo, comunque, lo si farà nella speranza di trovare una apertura da parte del club di appartenenza.

Calciomercato Milan: affare in Brasile, i dettagli

Il Milan guarda sempre con molta attenzione al Sud America per rinforzare la propria rosa. Il rapporto con quei campionati è forte e per questo motivo si continua a seguire i talenti che vengono fuori da quelle squadre. E c’è un centrocampista che interessa da tempo ai rossoneri e presto si potrebbe entrare nel vivo dell’affare.

Secondo quanto riferito da AS Colombia, il Milan non ha mollato la pista che porta a Richard Rios del Palmeiras. Il colombiano classe 2000 da tempo è finito nel mirino di diverse big italiane ed europee, ma la clausola rescissoria di 100 milioni di euro frena un po’ la trattativa. Difficilmente, comunque, il club brasiliano lo cederà a quella cifra. Molto probabilmente ci si muoverà a numeri inferiori e per questo motivo a Milano si valuta la possibilità di piazzare il colpo.

Nelle prossime settimane il Milan potrebbe decidere di muoversi per capire la fattibilità dell’operazione. Non è assolutamente semplice vista anche la concorrenza, ma conosciamo molto bene che le sirene dei rossoneri non sono semplici da rifiutare e quindi la fumata bianca è assolutamente possibile.

