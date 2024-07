Mercato Milan: primo no del Monaco per Fofana, spunta il sostituto

Fase intensa di calciomercato per il Milan, che ha dovuto fare i conti con il no del Monaco e ora punta altri obiettivi.

Il Milan ha quasi del tutto ufficializzato l’acquisto di Alvaro Morata come nuovo attaccante rossonero, dall’Atletico Madrid. L’attenzione della dirigenza è ora focalizzata sul centrocampo, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la squadra per tornare competitivi in Serie A.

Il nome in cima alla lista dei desideri di Giorgio Furlani, è il centrocampista Youssouf Fofana del Monaco. Nonostante un primo tentativo di acquisto, il club francese ha respinto l’offerta iniziale del Milan, dichiarando che il centrocampista non lascerà la Ligue 1 per meno di 20 milioni di euro: questa richiesta complica i piani del Milan, ma la società è determinata a portare a casa un giocatore di spessore per migliorare il reparto mediano.

L’importanza del mercato estivo per il Milan non può essere sottovalutata: dopo due stagioni di alti e bassi, il club deve ridurre il gap con le principali contendenti al titolo. Rinforzare la squadra con acquisti mirati e di qualità è essenziale per competere ai massimi livelli e puntare nuovamente allo Scudetto. Avere un giocatore come Fofana, noto per la sua fisicità e visione di gioco, potrebbe fornire al Milan la solidità e la creatività necessarie per dominare le partite.

Il Milan sta lavorando intensamente sul mercato per riportare il club ai vertici del calcio italiano. L’acquisto di Morata è solo l’inizio, e con ulteriori rinforzi come Fofana, i rossoneri possono sognare in grande per la prossima stagione; ma in casa Milan si valuta un’alternativa al francese in caso di non buona riuscita.

Milan, l’alternativa a Fofana gioca in Brasile al Palmeiras

La società rossonera ha messo nel mirino un calciatore in particolare, come alternativa al colpo Fofana: Richard Rios, calciatore del Palmeiras, è un vero e proprio obiettivo del Milan.

Il colombiano classe 2000 è finito nel mirino rossonero anche per via della Copa America disputata con la propria Nazionale, con uno splendido percorso che ha permesso a lui e ai suoi compagni di arrivare fino alla finale.

Il club brasiliano, per lasciar partire il proprio gioiello, chiede una cifra intorno i 30 milioni di euro: in caso di mancato accordo con Fofana, il Milan è pronto a dirottare su di lui. I rossoneri sono al lavoro per chiudere una delle due operazioni il prima possibile, con la priorità che resta il francese.