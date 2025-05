Milan, svolta in panchina: accordo con Italiano

Dopo l’annuncio di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan punta a chiudere anche la questione allenatore

Mentre si intensificano le voci relative a un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, si registra una importante novità sul fronte Vincenzo Italiano per la panchina del Milan.

La parola d’ordine in casa Milan è ‘ripartire’. Il club ha scelto Igli Tare come nuovo direttore sportivo e il dirigente albanese si è subito messo al lavoro in vista della prossima stagione. L’obiettivo è rilanciare il Milan sia in Italia che in Europa e per riuscirci – chiaramente – sarà importante anche la scelta del nuovo allenatore. Non è stato ancora ufficializzato, ma Sergio Conceicao non resterà alla guida dei rossoneri nonostante abbia un altro anno di contratto.

Contratto che ha al suo interno anche una clausola per chiudere in anticipo il rapporto e che verrà dunque esercitata. Nel frattempo, il nuovo direttore sportivo Igli Tare insieme all’amministratore delegato Giorgio Furlani e al direttore tecnico Geoffrey Moncada sono al lavoro per trovare il nuovo allenatore, sfogliando la margherita dei papabili al pari di altri top club italiani come Juventus e Napoli, oltre all’Atalanta che dopo ben nove anni si appresta a salutare Gian Piero Gasperini.

Milan, Tare a caccia dell’allenatore: accordo con Italiano

Uno dei nomi più caldi per la panchina del Milan è quello di Vincenzo Italiano. L’allenatore ex Spezia e Fiorentina ha chiuso la sua prima stagione da tecnico del Bologna conquistando la vittoria della Coppa Italia battendo in finale proprio il Milan, oltre ad aver assicurato la partecipazione alla prossima edizione della Conference League alla compagine felsinea.

Proprio questa mattina si è registrata una importante novità per quanto concerne il futuro di Vincenzo Italiano. L’allenatore nativo di Karlsruhe infatti ha trovato l’accordo con il Bologna per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027 stando a quanto riportato da Sky Sport. Un accordo di massima che di fatto taglia fuori il nome di Vincenzo Italiano dall’elenco dei papabili per sostituire Sergio Conceicao alla guida del Milan. Una novità che potrebbe spingere il club rossonero a tentare l’accelerata per il ritorno di Massimiliano Allegri.