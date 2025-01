Milan: colpo a centrocampo, Moncada lo prende in Belgio

Non solo un attaccante, il club rossonero lavora anche per una operazione in mediana e nelle ultime ore è spuntato un nuovo profilo

Il Milan è molto attivo in questo calciomercato. I rossoneri nei giorni scorsi hanno avuto un summit con Conceicao per fare il punto e capire come muoversi. La priorità in questo momento è rappresentata sicuramente dall’attaccante. Gimenez è il nome in pole position, ma si lavora anche su altri profili e per questo motivo non è da escludere che ci possano essere delle sorprese.

Ma i rinforzi del Milan non sono assolutamente finiti qui. Stando alle informazioni del Corriere dello Sport, i rossoneri in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero piazzare anche una operazione importante a centrocampo. C’è un profilo che piace molto a Moncada e gioca in Belgio. Rispecchia alla perfezione l’identikit individuato da Moncada e Furlani e quindi un tentativo potrà essere fatto per cercare di capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Milan: affare in mediana, le ultime

Il Milan non ha escluso la possibilità di piazzare un colpo a centrocampo. Si valuta un profilo giovane visto che l’idea dei rossoneri è quello di poter chiudere una operazione di prospettiva. Si è parlato molto di Bondo, ma nelle ultime ore è spuntato anche un profilo diverso e che potrebbe rappresentare un acquisto per il futuro.

Gli scout milanisti nelle scorse settimane hanno seguito da vicino Banzuzi del Lovanio. Parliamo di un centrocampista classe 2005 del Lovanio che si sta mettendo in evidenza nel massimo campionato belga e per questo motivo motivo su di lui ci sono gli occhi di diverse big (tra cui il Monaco). Il Milan starebbe valutando la possibilità di portarlo alla corte di Conceicao sin da subito visto il suo profilo rispecchia alla perfezione l’identikit della società. Una operazione di calciomercato non semplice visto che il club potrebbe decidere di aspettare l’estate.

Il nome di Banzuzi è comunque un obiettivo del Milan e si ragiona sull’affondare il colpo di calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Banzuzi rappresenta la soluzione a sorpresa per il centrocampo in questo calciomercato. Resta in corsa anche Bondo e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come il Milan si muoverà e se lì ci potrà essere un colpo oppure no.