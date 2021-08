Milan, senti Bondo: “Non ho paura di andare al Milan, lì posso crescere”

Warren Bondo, classe 2003 del Nancy, è da diversi mesi un obiettivo della dirigenza rossonera che vuole strappare alla concorrenza questa giovane promessa del calcio europeo.

Intervistato da Est Republicain ha commentato così l’interesse del Milan: “Molti giovani giocatori hanno fallito andando all’estero troppo in fretta, lo so. Ma allo stesso tempo, non sono il tipo che ha paura. Essere in compagnia di gente come Ibrahimovic, Giroud, Kessie e molti altri mi aiuterebbe a progredire enormemente. Ma non siamo ancora arrivati a questo punto. Sono al Nancy, coinvolto al 100% nel progetto della squadra. L’obiettivo è quello di preparare bene la prossima partita a Caen”.