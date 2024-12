Altro esonero in Serie A: il sostituto è un ex Milan

Un nuovo esonero in Serie A si sta concretizzando nelle ultime ore: il sostituto sarà un ex Milan, la scelta sorprende tutti

Quando nel calcio le cose non vanno, si sa, il primo a pagare è sempre l’allenatore. Non è voglia di trovare il capro espiatorio, ma semplicemente lo stato dei fatti, e una mossa che può servire a dare una scossa all’ambiente, proprio quando la situazione sembra parecchio negativa.

In realtà, il momento non è positivo anche per il Milan. I rossoneri alternano ottime prestazioni e successi a partite scialbe e giudicate in maniera forte dai tifosi. Ciò porta grande discontinuità anche per quanto riguarda la scelta in panchina, con Paulo Fonseca che finisce continuamente sulla graticola – si parla da settimane del possibile sostituto.

Fonseca a rischio, ma non solo: altro esonero in Serie A

C’è chi sostiene che il tecnico ex Lille si giochi il suo futuro già prima della fine del 2024 e che se sbaglierà le prossime partite, il suo destino sarà segnato. Se si guarda in Serie A, però, c’è anche chi è messo decisamente peggio di lui e ciò ci porta direttamente nel Nord Italia e più precisamente in casa Verona.

Il club gialloblù, che già nella scorsa stagione ha rischiato la retrocessione, continua a mettere in fila partite decisamente negative, fatte di tanti gol subiti. La difesa balla e la classifica piange, visto che i veneti sono al terz’ultimo posto con solo 12 punti totalizzati finora. Il trend negativo, nonostante la decisione di andare in ritiro dopo l’Inter, non sembra finire e a pagare sarà l’allenatore.

Sogliano ha detto che la scelta sull’esonero di Paolo Zanetti avverrà nel giro di domani, ma ormai la decisione sembra presa e propende per l’addio all’ex Empoli. Circolano già diverse voci sul suo sostituto e il profilo giusto pare essere arrivato.

Il sostituto di Zanetti è un ex Milan, ma lo ricordano in pochi

Al posto di Zanetti, sulla panchina rossonera dovrebbe andarci Paolo Sammarco. Almeno questo è quello che sostiene Gianluca Di Marzio, secondo cui la pista che porta a Bocchetti sembra già essersi spenta prima di entrare nel vivo.

Sammarco è cresciuto nel settore giovanile del Milan, prima di giocare in diversi club di Serie A, tra cui spiccano Chievo, Sampdoria e Udinese. Attualmente ha 41 anni ed è l’allenatore della Primavera del Verona, per cui si tratterebbe di una promozione.