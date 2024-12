Niente Inter, affondo del Milan: pagano la clausola

Un calciatore si allontana dall’Inter e si avvicina al Milan: può trasferirsi in rossonero con il pagamento della clausola rescissoria

Il Milan sta concentrando tutte le sue forze sul campo, perché è proprio lì che i rossoneri potrebbero ancora togliersi importanti soddisfazioni in questa stagione. Certo, l’ultima sconfitta contro l’Atalanta non ha celato polemiche e critiche, le prime all’indirizzo dell’arbitro, le seconde contro Paulo Fonseca.

In tanti hanno reputato l’atteggiamento del Diavolo un po’ troppo rinunciatario contro la squadra di Gian Piero Gasperini, e vorrebbero soprattutto un cambio di passo. Per questa ragione, la panchina occupata dall’ex Lille non è più così salda, ma intanto la dirigenza programma il calciomercato e proprio da lì potrebbe arrivare una grossa novità.

Il Milan ha in programma diversi colpi sul calciomercato

La prima parte di stagione ha messo in evidenza diverse necessità del Milan per quanto riguarda le prossime due campagne acquisti. Innanzitutto, c’è da risolvere il problema in difesa, visto che in casa rossonera non è mai stata trovata la continuità giusta per fare bene nel lungo periodo.

In realtà, i primi colpi in cantiere sono a centrocampo, dove Moncada, Furlani e Ibrahimovic stanno seguendo con grande attenzione l’evoluzione di Samuele Ricci, gioiello del Torino che piace molto anche all’estero. Infine, attenzione all’attacco: alle spalle di Alvaro Morata probabilmente arriverà un nome capace di stuzzicare la fantasia dell’allenatore e dei tifosi.

Anche se molto lo reputano un ruolo non di primo piano, c’è da acquistare anche un vice Theo Hernandez, o comunque un’alternativa di primo piano sulle fasce, dal punto di vista difensivo. Proprio in tal senso, è emersa una novità decisamente interessante nelle ultime ore, e si tratta dell’ennesima sfida tra Inter e Milan.

Dedic vede rossonero: le condizioni dell’affare

Nell’ultimo anno, abbiamo sentito parlare in più occasioni di un possibile trasferimento di Amar Dedic in Italia dal Salisburgo. L’esterno è stato nel mirino dell’Inter, e poi soprattutto del Napoli, che la scorsa estate si è avvicinata a chiudere l’affare.

Secondo quanto riporta ‘Area Napoli’, ora sul ragazzo ci sarebbero ancora i partenopei, ma anche Roma e Milan, e la preferenza dell’esterno sarebbe proprio per il Diavolo. Il 22enne avrebbe le caratteristiche giuste per giocare da terzino destro, ma anche come vice Theo Hernandez. Può arrivare con il pagamento della clausola di rescissione, fissata a 12 milioni di euro.