Milan: colpo in chiusura, può esserci già contro l’Inter

Siamo alle battute finali di un calciomercato che si è acceso all’improvviso in casa Milan, in questo finale di sessione a gennaio.

Più che mercato delle occasioni, il Milan ha intenzione di fare proprio mercato serio. Sì, per sistemare ciò che in estate si è sbagliato, se si considera quando successo con Abraham e Morata che in due hanno trovato 12 gol e mai hanno convinto la società milanista, ma in un vero e proprio colpo di un certo spessore, per il proprio attacco.

Mettendo delle basi importanti, a prescindere se poi ci sarà o meno Sergio Conceicao sulla panchina del Milan pure per la prossima stagione, ma con la seria intenzione di fare le cose in grande, prendendo un calciatore sul quale si presume che in estate possa esserci l’assalto dei grandi club d’Europa. Prima che accada dunque e con la possibilità di vederlo già a San Siro nel week-end, per dargli già un assaggio di cosa è il derby a Milano e cos’è il campionato di Serie A, ecco il gran colpo del Milan.

Calciomercato Milan: si può chiudere prima del derby

È una settimana delicatissima quella che arriva per il Milan perché, oltre a volersi qualificare tra le prime otto del girone unico della Champions League, il club rossonero ha poi il derby contro l’Inter nella serata di domenica quando, alle ore 18, ci sarà il calcio d’inizio a San Siro.

Un derby al quale potrebbe assistere, se non essere addirittura protagonista in campo, il nuovo acquisto del Milan che i tifosi rossoneri stanno aspettando da un po’ di tempo.

A riportare la possibilità della presenza di Santiago Gimenez a San Siro già per la sfida contro l’Inter, è La Gazzetta dello Sport che ha svelato della possibilità di vedere nel corso di mercoledì sera, l’ultima sua partita con la maglia del Feyenoord, per poi accasarsi in rossonero.

L’ultima di Santiago Gimenez col Feyenoord, poi c’è il Milan

Ci sarà l’impegno contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro, però le attenzioni dei tifosi milanisti sono anche rivolte a quello che succede sul mercato. Contro il Lille, potrebbe esserci l’ultima partita di Santiago Gimenez con la maglia del Feyenoord, salutando così i tifosi olandesi in trasferta, per poi prendere il volo diretto per Milano, per la firma con il Milan.

Il nuovo acquisto già a San Siro: per giocare il derby oppure no?

Da capire, qualora dovesse trovare la firma sul contratto imminente, se Santiago Gimenez sarà o meno in campo, se non in panchina, oppure in tribuna per la sfida contro l’Inter. Ciò che interessa al tifoso del Milan è che possa quantomeno essere a San Siro, perché ciò vorrà dire che si è chiuso il gran colpo in attacco. Certo, ancora meglio se potrà trovare esordio proprio in una partita delicata come quella del derby, così per capire sin da subito cosa vuol dire essere al Milan, per lui.