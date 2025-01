Bonus vittoria Champions, c’è la rivelazione: Walker l’ha detto in diretta

Kyle Walker è il primo acquisto del Milan in questa sessione invernale di calciomercato. L’inglese ha parlato in conferenza del bonus vittoria Champions.

Kyle Walker al Milan si è concretizzato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Nel suo contratto sono presenti diversi bonus, uno dei quali davvero interessante e curioso.

Come riportato dalla La Gazzetta dello Sport un bonus del contratto da 4,5 milioni di euro all’anno più premi è legato al rendimento in Champions League del Milan. Il bonus non è legato alla partecipazione alla prossima Champions League, ma alla vittoria della competizione attualmente in corso con i rossoneri a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della massima coppa europea.

Bonus vittoria Champions per Walker: tutta la verità

L’inglese, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha rivelato in diretta tutti i dettagli sulla notizia che era circolata in settimana sul bonus vittoria Champions League.

“Naturalmente vincere una Champions è un sogno che si avvera: ho vissuto una finale incredibile con il City. Bonus vittoria? Non ha influenza, il bonus vero è vincere la Champions. Gioco a calcio per passione e voglio vincere qui col Milan“.