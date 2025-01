Milan, Conceicao stravolge tutto: è rivoluzione sul mercato

Milan, Conceicao intenzionato a stravolgere tutto: le ipotesi di mercato sono in completa rivoluzione

Non mancano le novità in casa Milan specialmente per questa fase di calciomercato invernale che potrebbe decretarsi provvidenziale per il Diavolo.

Dopo l’esordio in Supercoppa Italiana ed in seguito alla vittoria ai danni della Juventus di Thiago Motta, Sergio Conceicao ora è più che mai determinato a restituire una nuova vitalità alla squadra rossonera avvalendosi della fase di calciomercato invernale che potrebbe fornire ulteriori sviluppi all’interno della rosa.

Risalire le posizioni in classifica non sarà semplicissimo ma il tecnico portoghese non si lascerà intimorire dalla situazione per accaparrarsi specialmente un posto nella prossima edizione della Champions League. La contesa è tra Fiorentina, Lazio, Juventus e Bologna e Conceicao sa benissimo che non sarà semplicemente un gioco da ragazzi.

L’idea del mercato potrebbe favorire quantomeno la districazione e la risoluzione di alcune complicazioni nella rosa ma vediamo insieme quali potrebbero rivelarsi i prossimi colpi dettati dal nuovo allenatore del Milan.

Federico Chiesa nel Milan di Sergio Conceicao?

Con la nuova direzione da parte di Sergio Conceicao potrebbero mutarsi anche gli orginari pensieri posti dall’ex allenatore, per quanto riguarda i colpi del mercato.

In difesa da valutare il futuro di Tomori dal momento che era uno dei nomi emessi da Paulo Fonseca ma attualmente le sue sorti potrebbero cambiare. Attenzione ad Antonio Silva del Benfica, possibili movimenti in corso.

Colpo in mediana? Al momento sono in pole positions Bondo, Frendrup e Belahyane.

Molto concrete le cessioni da parte di Chukwueze ed Okafor e secondo le ultime indiscrezioni, al Milan potrebbe interessare Lucca dell’Udinese ma nella fase estiva del calciomercato.

La scoppiettante indiscrezione riguarda Federico Chiesa che rientrerebbe nella lista di Conceicao e che potrebbe fare il suo ritorno in Serie A. Con lui anche Otavio e Joshua Zirkee.