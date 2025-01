Milan Juve, Morata e Pulisic pensano già all’Inter: il messaggio di sfida è chiaro

Christian Pulisic e Alvaro Morata lanciano un chiaro messaggio in vista della finale di Supercoppa Italiana: Inter avvertita.

Inizia con una vittoria il 2025 del Milan, la prima dell’era Conceicao. È infatti la formazione rossonera ad essersi aggiudicato il passo per la finale di Supercoppa Italiana, battendo in rimonta la Juventus di Thiago Motta.

Dopo essere andati sotto nel punteggio per mano della rete di Kenan Yildiz, la squadra di Sergio Conceicao ha ribaltato le sorti della gara grazie al gol su rigore di Pulisic e all’autogol di Gatti, nato su spunto di Musah e da un discutibile posizionamento di Di Gregorio tra i pali.

Nonostante le difficoltà, che non sono mancate nemmeno oggi con l’ennesimo infortunio della stagione (quelli di Jimenez), il Milan si regala la finalissima contro l’Inter di Inzaghi. Il derby andrà in scena lunedì 6 gennaio. Trofeo di cui i nerazzurri soni i detentori indiscussi, avendo vinto la competizione per tre stagioni consecutive.

Pulisic e Morata lanciano un chiaro messaggio in vista della finale: Inter avvisata

I primi tesserati del Milan a parlare al termine della gara sono stati Christian Pulisic e Alvaro Morata. Entrambi hanno voluto lanciare un chiaro segnale all’Inter di Simone Inzaghi in virtù della finale di Supercoppa Italiana.

Christian Pulisic si è mostrato molto determinato ai microfoni di Sport Mediaset: “Siamo in finale, questo è un grande spirito di squadra. La prima parte di gara non è stata molto buona per noi, ma alla fine siamo riusciti a guadagnarci la finale. Ripartiamo da questa vittoria? Si, al 100%. Questo successo ci dà tanta fiducia per il proseguo della stagione. Derby di Milano? Voglio ripetermi e vincere contro di loro. Sono una buona squadra, ma noi vogliamo la coppa”.

Anche Alvaro Morata ha rilasciato delle dichiarazioni decise, da vero leader rossonero: “È stato duro digerire il gol della Juventus alla prima azione, ma nel secondo tempo siamo stati bravi a cambiare atteggiamento. Abbiamo pressato bene e siamo stati molto aggressivi. Cosa ci chiede Conceicao? Ci dice che abbiamo tanta qualità e che dobbiamo mettere tanta intensità. Dobbiamo giocare per vincere, ci ha portato tanta energia e voglia, ma anche nuovi meccanismi. Non abbiamo avuto tanto tempo di lavorare, ma abbiamo comunque vinto contro una grande squadra come la Juventus. Adesso abbiamo l’occasione di portare a casa una coppa. Sappiamo che non è come vincere uno Scudetto o una Champions, ma vogliamo arricchire la bacheca del Milan. Adesso bisogna recuperare bene e mettercela tutta”.