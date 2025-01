Milan, doccia gelata per Conceiçao: derby a rischio per il rossonero

Il tecnico portoghese ancora nei guai a causa dell’infermeria: novità pesanti in vista del derby del prossimo 2 febbraio

Il Milan esce acciaccato dalla trasferta di Como, e le notizie peggiori arrivano dal reparto difensivo. Il tecnico Sergio Conceiçao, che già deve fare i conti con un’infermeria affollata, si trova ora a gestire un problema delicato in vista di un ciclo decisivo di partite.

Il protagonista sfortunato è Malick Thiaw, costretto ad abbandonare il campo al 67’ minuto per un fastidio muscolare. Gli esami strumentali effettuati ieri hanno confermato una lesione al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero esatti saranno valutati tra una settimana, ma, come riportato da Tuttosport, il derby è fortemente a rischio.

Un’assenza pesante costringerà Matteo Gabbia a riprendere il posto al centro della difesa accanto a Tomori. Un’occasione importante per il giovane italiano, chiamato a dare solidità in un momento chiave della stagione.

Milan, non solo Thiaw preoccupa Conceicao: il punto sugli indisponibili

Se il responso su Thiaw non lascia spazio all’ottimismo, c’è un sospiro di sollievo per altri due giocatori usciti acciaccati. Christian Pulisic e Alvaro Morata hanno infatti evitato lesioni gravi: solo affaticamento muscolare per entrambi.

Tuttavia, l’attaccante spagnolo non sarà disponibile per la sfida contro la Juventus, ma esclusivamente per motivi disciplinari. La quinta ammonizione rimediata contro il Como gli costerà un turno di squalifica. Per Pulisic, il percorso sarà monitorato giorno per giorno (percorso essenziale per non rischiare ulteriori problemi).

L’esterno americano ha accusato problemi all’adduttore, probabilmente causati dai troppi impegni ravvicinati senza mai tirare il fiato, dopo il recupero dall’ultimo infortunio. La sua presenza contro i bianconeri è incerta, e l’attacco rossonero rischia di presentarsi con soluzioni obbligate.

Conceicao, le novità di formazione tra scelte obbligate e fiducia ai giovani

Con Chukwueze ancora out e Okafor in attesa di una possibile reintegrazione, il Milan potrebbe schierare un tridente inedito: Jimenez a destra, nonostante l’indisponibilità in Champions League, Abraham al centro e Leão a sinistra. Attenzione a Camarda, il baby talento che ha già impressionato per personalità e fame. Conceição potrebbe regalargli minuti importanti, confermando la sua fiducia nei giovani.

A centrocampo, il ballottaggio è tra Musah e Bennacer, mentre la difesa vedrà Emerson Royal e Theo Hernandez sugli esterni. Infine, l’atmosfera sarà particolare anche sugli spalti: la Curva Sud e i Milan Club hanno deciso di disertare la trasferta di Torino in segno di protesta contro i prezzi elevati dei biglietti del settore ospiti. Una presa di posizione forte, preludio di un clima teso in uno dei match più attesi della stagione.