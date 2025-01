Ultim’ora Milan, guai per Conceiçao: c’è lesione

Nonostante la vittoria Milan-Como ha lasciato delle scorie non indifferenti sulla squadra allenata da Conceiçao: le ultime notizie sugli infortunati preoccupano non poco i rossoneri.

É un Milan in piena emergenza per la gara di sabato contro la Juve: Morata, che sarebbe stato comunque out per squalifica, Pulisic e Thiaw si sono infortunati nella gara di ieri contro il Como.

Un infrasettimanale sanguinoso, che ha decimato gli uomini di Conceiçao, che rischia di presentarsi al super big match contro la Juventus con tantissimi indisponibili. Una sfida molto delicata, che dirà molto sul proseguo della stagione: in ballo c’è la corsa ad un posto in Champions League.

Quest’oggi i tre calciatori del Milan si sono sottoposti a esami strumentali che hanno fatto chiarezza sui rispettivi problemi fisici e suoi tempi di recupero.

Infortunati Milan, c’è l’esito degli esami

Per Malick Thiaw si tratta di una lesione del bicipite femorale sinistro. Il difensore tedesco si sottoporrà a un altro controllo fra 7-10 giorni.

Christian Pulisic e Alvaro Morata hanno invece accusato un affaticamento muscolare durante la partita di ieri, per entrambi gli esami eseguiti oggi hanno escluso lesioni muscolari.

Nessuna lesione e quindi solo un affaticamento per Christian Pulisic, che a questo punto farà di tutto per esserci nella partita di sabato 18 gennaio alle 18:00 contro la Juventus. Una partita importante per la corsa al quarto posto di entrambe le squadre.

Allarme rientrato anche per Alvaro Morata, anche se, suo malgrado, sarà comunque costretto a vedere i compagni contro la sua ex squadra dalla tribuna a causa della squalifica rimediata durante il match contro il Como.

Lesione del bicipite femorale per Thiaw: i tempi di recupero

La vera brutta notizia è quella che riguarda il centrale tedesco, che da mesi aveva ormai preso il posto da titolare nella difesa rossonera, e sarà ora costretto ai box per circa un mese.

Il Milan effettuerà ulteriori controlli tra 7-10 giorni, come da prassi in caso di lesioni muscolari, ma sarà complicato rivedere Thiaw in campo prima di metà febbraio.

Al suo posto è pronto Matteo Gabbia, che con l’arrivo di Conceiçao aveva visto Tomori prendergli il posto da titolare. Dato il suo ingresso, proprio al posto di Thiaw contro il Como, sembra naturale pensare che sarà lui il sostituto.

Possibili chance anche per Pavlovic, per ora mai utilizzato da Conceicao, ma visto il tour de force in arrivo, probabile che verrà schierato anche lui.