Milan e incassi Champions League: rimpianti ma non troppo, ecco le cifre

In casa Milan c’è ancora delusione il giorno dopo la sorprendente sconfitta di Zagabria. I rossoneri fortunatamente hanno la chance di rifarsi.

Una sconfitta che fa male. Il ko contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro è una batosta piuttosto pesante da affrontare e in casa Milan c’è ancora grande delusione. Sia in squadra che specialmente tra i tifosi, delusi per aver mancato una grossa opportunità. Una vittoria avrebbe portato gli Ottavi di finale ed invece ora il club rossonero è chiamato a giocarsi la qualificazione e domani ci sarà il sorteggio dei Playoff dove il Milan potrebbe beccare anche la Juventus.

La sconfitta di ieri è arrivata in maniera quasi inaspettata, la squadra non ha convinto ed è venuta meno dei giocatori più importanti con il solo Maignan che ha provato a lottare fino alla fine. Anche il francese è apparso sconsolato nel post match e serve una reazione il prima possibile.

Incassi in casa Milan, ecco i dettagli

Il portale Footmeetsdata ha pubblicato i ricavi di tutte e 36 le squadre che hanno partecipato alla Champions League e ognuna ha avuto ricavi abbastanza importanti, dalla prima all’ultima. Al primo posto c’è il Liverpool che ha incassato ben 99 milioni di euro mentre al secondo c’è l’Inter di Simone Inzaghi, ferma a ben 90.5 milioni di euro guadagnati in questa sessione. Il Milan poteva incassare molto di più ma comunque ha guadagnato finora un’ottima cifra.

Il club rossonero – è appena dietro a Juventus e Atalanta – ha incassato 61.3 milioni di euro accedendo alla fase a Playoff della competizione mentre una vittoria ieri avrebbe permesso di guadagnare ben oltre. Il Milan avrebbe infatti superato il ‘muro’ degli 80 milioni con una vittoria a Zagabria e questo ko è una doccia fredda per la società che spera in una reazione, in primis nel derby e poi ovviamente anche ai Playoff dove il Milan potrebbe pescare anche eventualmente la Juventus, in un derby ‘fratricida’.