Boom Milan, affare a sorpresa: arriva in prestito l’ultimo giorno di mercato

In casa Milan si lavora senza sosta e l’obiettivo è provare a rinforzare la rosa e accontentare le richieste di Sergio Conceicao.

Era il peggior incubo dei tifosi rossoneri e purtroppo si è avverato. Per alcuni l’ultimo turno di Champions League doveva essere una formalità e invece il Milan ha avuto una batosta non da poco, una pesante sconfitta contro la Dinamo Zagabria e quindi il club dovrà giocare i Playoff e rischia di non qualificarsi agli Ottavi di Champions League. Un danno sia sportivo che economico che si poteva evitare e invece la squadra è apparsa involuta, nell’ennesima deludente prestazione stagionale.

Milan, si lavora senza sosta sul mercato

Sergio Conceicao lo ha sottolineato nuovamente in conferenza, la squadra necessita di rinforzi il prima possibile, occorre intervenire sul mercato e bisogna farlo nel minor tempo possibile. Il Milan attende novità da Gimenez, i contatti con il Feyenoord sono sempre caldi ma sembra esserci ancora distanza e più passa il tempo e più c’è il rischio che l’affare salti, le prossime ore saranno sicuramente decisive.

E pensare che a dire il vero non manca solo questo, il Milan necessiterebbe di rinforzi anche a centrocampo dove la ‘coperta’ è molto corta e sia Fofana che Reijnders sono apparsi distrutti e piuttosto stanchi nelle ultime gare. Domenica c’è il derby e Fofana è fuori per squalifica, Conceicao rilancerà probabilmente Bennacer ma sia il tecnico che la società sanno che manca qualcosa anche in mezzo al campo e per questo occhio ai colpi dell’ultimo minuto.

Sorpresa Milan, si lavora alla formula che spiazza tutti

Il Milan – oltre alla questione Gimenez – starebbe lavorando sotto traccia ad un altro colpo, ovvero Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è da tempo un pallino del club e l’obiettivo è anticipare la concorrenza, in particolare dei cugini dell’Inter. Per qualcuno (vedi le dichiarazioni del giornalista Cattaneo) l’affare sarebbe imminente ma intanto arrivano importanti rumors su questa trattativa.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com il Milan è pronto a fare un nuovo importante tentativo per arrivare a Ricci, anticipare la concorrenza e chiudere un colpo di gran livello. Il club rossonero avrebbe già contattato il Torino e l’obiettivo è ragionare su una trattativa in prestito con obbligo di riscatto. Una trattativa a sorpresa ma che potrebbe chiudersi nelle ultime ore di mercato, magari anche l’ultimo giorno.

Il Milan segue da tempo Ricci (come diversi club italiani e stranieri) e avrebbe più volte mostrato il suo apprezzamento, in caso di esito negativo appare probabile che il club possa riprovarci in estate, magari con più decisione. Le cifre in ogni caso sono importanti, parliamo di circa 30 milioni di euro più bonus.