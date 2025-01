Milan, Furlani prepara il colpo grosso: super regalo per Conceicao!

Il Milan pensa in grande per questa finestra di mercato invernale: la società rossonera ha messo gli occhi su un top player!

Il Milan sta iniziando a buttare giù le prime strategie da attuare in questa sessione invernale di calciomercato. La volontà della società rossonera è quella di voler soddisfare ogni tipo di esigenza tecnico tattica di Sergio Conceicao, consapevole che c’è la necessità di nuovi rinforzi per risollevare le sorti del club. Tra le richieste avanzate dal nuovo mister, ci sarebbe anche quella legata all’acquisto di un nuovo attaccante.

Il Milan pensa in grande: top player nel mirino

Il calciomercato del Milan inizia ad entrare nel vivo. Sono diverse le piste che il club di Serie A starebbe seguendo con grande attenzione, una di questa porta in Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, la società lombarda avrebbe messo nel mirino Dani Olmo. Si tratta di un fantasista di assoluto livello, uno di quelli che qualsiasi squadra vorrebbe.

Dall’inizio del nuovo anno, il trequartista spagnolo classe 1998 è entrato in regime di svincolo, questo a causa delle continue problematiche finanziare a cui il Barcellona è costretto quotidianamente a far fronte. Dunque, adesso Dani Olmo è diventata un’opportunità per molti club, tra cui il Milan.

La dirigenza rossonera sarebbe alla porta, attenta a capire quali saranno i prossimi sviluppi sul futuro di Olmo e pronta a sfruttare la minima occasione qualora si presentasse. Nonostante l’attuale situazione economica, il Barça sta comunque tentando di fare ricorso per riaverlo a disposizione.

Occhi puntati sempre in Spagna: il Milan non perde di vista il possente difensore

Il Milan continua ad essere particolarmente attente sul campionato spagnolo. Oltre a Dani Olmo, la società rossonera starebbe proseguendo le proprie valutazioni su Cristhian Mosquera, centrale classe 2004

del Valencia.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe inserito lui in cima alla lista dei desideri. Tuttavia, la compagine spagnola sembra essere molto restia ad aprire le porte della cessione. Per questo, il Milan si sarebbe preso del tempo, rinviando i discorsi a fine stagione.

Il Milan avrebbe deciso di posticipare l’eventuale trattativa con il Valencia dopo quella che sarebbe stata la presa di posizione di Fikayo Tomori. Nonostante il serrato corteggiamento da parte della Juventus, il difensore inglese avrebbe deciso di restare in rossonero almeno fino al termine della stagione.

A far cambiare idea all’ex Chelsea è stato l’arrivo del nuovo allenatore. Tomori, che con Fonseca era regalato in panchina, vuole giocarsi le proprie chance per tornare ad essere un pilastro della difesa rossonera. Il calciatore, infatti, ha dato mandato ai suoi agenti di fermare qualsiasi tipo di trattativa.