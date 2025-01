Milan, Conceicao chiede un nuovo bomber: richiesta precisa a Furlani

Sergio Conceicao pretende un nuovo attaccante al Milan: il tecnico ha fatto un nome ben preciso per il mercato di gennaio.

Il Milan ha bisogno di una svolta decisa per riprendere in mano il proprio destino nel campionato di Serie A. La squadra rossonera è attualmente ottava in classifica, a -8 dalla zona Champions League e addirittura a -14 punti dalla vetta della classifica. Una condizione critica, che è costata a Paulo Fonseca la panchina.

Per rialzare la testa, la proprietà rossonera ha deciso di affidarsi a Sergio Conceicao. Il tecnico farà ufficialmente il suo esordio sulla panchina del Milan domani sera, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Un match che il mister portoghese ha presentato proprio oggi in conferenza stampa.

Conceicao vuole un nuovo attaccante: il tecnico ha fatto un nome preciso

In questa prima parte di stagione, Tammy Abraham e Alvaro Morata sono riusciti a portare in dote davvero pochi gol al Milan. A parlare sono dei numeri inequivocabili: i due attaccanti del club rossonero hanno raccolto insieme appena 10 gol. Ecco perché uno dei cambiamenti che Sergio Conceicao riguarda proprio il reparto avanzato.

Stando alle ultime informazioni raccolte dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, Sergio Conceicao avrebbe richiesto al Milan l’acquisto di un nuovo attaccante per il mercato di gennaio. Per riportare il Milan ai vertici della classifica, il tecnico portoghese pretende un centravanti che abbia nelle proprie caratteristiche un irrefrenabile fiuto del gol. L’ex mister del Porto, infatti, avrebbe fatto il nome di Kolo Muani.

Il Milan ci pensa: contatti avviati

Quando allenava il Porto, Conceicao utilizzata spesso e volentieri il 4-4-2, un modulo che potrebbe proporre anche al Milan a partire proprio a margine della Supercoppa Italiana. Quindi, questo potrebbe indurre la dirigenza rossonera ad andare alla ricerca di una nuova punta.

Ultimamente, infatti, il Milan avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Kolo Muani. La società rossonera avrebbe avuto dei primi contatti diretti con l’agente del calciatore. La volontà dell’entourage dell’attaccante francese sarebbe quella di cambiare aria, dato che Luis Enrique al PSG gli sta concedendo sempre meno spazio.

Dunque, il Milan potrebbe essere un’opportunità di rivalsa per il centravanti 26enne, così come per la società rossonera l’acquisto dell’attaccante francese potrebbe risultare funzionale alle idee del nuovo allenatore. Le intenzioni della dirigenza rossonera sono quelle di soddisfare in pieno le richieste e le aspettative di Sergio Conceicao sul mercato.

Per riuscire a portare Kolo Muani nella Milano rossonera, Giorgio Furlani ed il suo team di mercato dovranno essere lesti e determinati. La concorrenza, di fatto, non manca. L’idea del club rossonero è quella di ingaggiarlo con la formula del prestito secco per poi ridiscutere il tutto al termine della stagione.

L’opzione prestito di sei mesi starebbe stuzzicando l’idea anche di molti altri top club, come Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Tottenham e Galatasaray. Insomma, Kolo Muani ha l’imbarazzo della scelta. Il Milan strappare il sì dell’attaccante della nazionale francese dovrà essere molto convincente.