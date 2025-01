Sergio Conceicao presenta la sfida di Supercoppa contro la Juventus: il messaggio del nuovo allenatore del mister è stato motlo chiaro.



Sergio Conceicao è pronto a dare il via alla sua nuova avventura sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese comincerà subito in salita, ovvero, con la semifinale di Supercoppa contro la Juventus di Thiago Motta.

Il Milan sarà chiamato in causa domani sera alle ore 20:00. Oggi, invece, scenderanno in campo Inter e Atalanta, sempre allo stesso orario. Stamani, in vista della super sfida contro i bianconeri, ha parlato Sergio Conceicao. Il nuovo allenatore del club rossonero è stato ancora una volta molto schietto in conferenza stampa.

Conceicao presenta il match: messaggio alla squadra!

Conceicao ha rilasciato queste dichiarazioni: “Ho trovato una squadra umile e che vuole imparare. Vuole capire cosa vuole ora l’allenatore ed è la base per fare lavoro di qualità. Abbiamo lavorato poco, abbiamo parlato su cosa migliorare e come essere in grado di affrontare al meglio la gara di domani”.

Conceicao ha poi aggiunto: “Sono tutte partite diverse, il tempo è quello che è, ma lo sapevo ma non ci deve far sentire esclusi. Stiamo preparando al meglio la partita, bisogna essere incisivi su ciò che vogliamo noi. Incontrare mio figlio? Non sono emozionato, solo raffreddato. Ho avuto la febbre. Mio figlio è solo mio figlio e domani è un avversario. Lo voglio battere, così come lui vuole battere me. Spero di essere più felice di lui domani”.

Il nuovo tecnico del Milan ha poi ribadito: “Non è più facile o meno giocare contro la Juventus, dobbiamo cercare di migliorare come squadra e i giocatori dovranno capire il momento”.

L’allenatore rossonero ritorna su suo figlio: “Francisco? Penso che le sue caratteristiche siano quelle, ha tecnica superiore agli altri, lui sa bene cosa penso. Lui è un giocatore irriverente e può fare bene in Italia e in Europa. La Juve ha tanti giocatori di qualità e lavorano bene. Hanno subito meno gol di tutti e dobbiamo vedere come smontare la loro qualità difensiva”.

Il mister ha anche sottolineato: “Dobbiamo lavorare tutti i giorni, non sono magico o un visionario. Lavoro ogni giorno per avere risultati. A maggio si faranno i conti. Domani lo stadio è pieno, sono felice di fare un lavoro fantastico, siamo felici e guadagniamo dei soldi, cosa vogliamo di più? Dobbiamo sfruttare il talento che ci ha dato Dio, qualcosa sappiamo fare”.

Sugli infortuni: “Alcuni hanno un solo allenamento e non hanno 90 minuti nelle gambe”. Sullo stile di gioco: “Calcio gioco semplice come Conte e Allegri?Grandissimo rispetto per tutti gli allenatori ma siamo tutti diversi. Devo portare risultati al Milan, non dobbiamo parlare troppo, come diceva bene Maignan”.

Conceicao conclude: “Siamo stati ricevuti in una forma molto simpatica, grazie per l’ospitalità. I rischi ci sono sempre nella vita, se non volevo rischiare non ero al Milan. È un onore e un orgoglio allenare il Milan”.

Maignan risponde alle critiche

A margine della conferenza, il mister è stato spalleggiato da Mike Maignan. Anche il portiere francese ha rilasciato parole molto decisive: “Siamo stati molto concentrati in questi giorni per capire al meglio le nuove richieste del mister. Delusi? Tutto questo si vedrà alla fine! Noi adesso dobbiamo lavorare per cercare di raddrizzare la situazione: domani arriva la Juventus e noi vogliamo assolutamente essere pronti. Il nostro momento è domani”.

Maignan scaccia via le critiche: “Non mi piace parlare troppo. Quello che posso dire è che noi siamo qua per agire, vogliamo dare il massimo per raddrizzare questa situazione. Anche noi vogliamo vincere, i risultati comunque li valuteremo alla fine. Sì, ho sentito Fonseca dopo l’esonero. Da grandi uomini l’abbiamo salutato ma quello che ci siamo detti rimane tra di noi”.