Milan, la verità sull’addio di Fonseca: rivelazione di Maignan

Paulo Fonseca è ormai il passato per il Milan: Mike Maignan ha parlato dell’esonero dell’allenatore e ha svelato la verità sul suo addio

Il 2025 del Milan è iniziato all’insegna di un nuovo ciclo, con un nuovo allenatore in panchina, un trofeo da giocarsi immediatamente – anche se parecchio lontano da casa – e voglia di grandi novità. Paulo Fonseca ormai è il passato ed è stato sostituito da Sergio Conceicao, un nome intrigante e che in tanti sperano possa anche mettere in secondo piano la contestazione verso la società.

Il portoghese sta già portando la sua idea di gioco, l’equilibrio che il Milan cerca da mesi e la voglia di riaffermarsi sulla scena internazionale. Mentre il calciomercato in entrata sta per entrare nel vivo, non si può non pensare al campo, perché tra poche ore ci sarà l’esordio dell’ex Porto contro la Juventus, in una semifinale che sta già calamitando tutte le attenzioni di tifosi e appassionati.

Il nuovo Milan riparte dalla Juventus: cosa è cambiato

Mentre i fan si scambiano idee sui possibili nuovi acquisti, quasi come fossero regali da trovare sotto l’albero e spacchettare, Conceicao sta disegnando un Milan nuovo e che si baserà parecchio sull’adesione ai dogmi del suo calcio. Bisognerà vincere i contrasti, avere un ritmo alto, alzarsi in pressing e poi scatenare tutto il talento offensivo che la squadra rossonera ha a disposizione.

Insomma, è l’inizio di una nuova era, che partirà senza uno dei suoi protagonisti: Rafael Leao, infatti, non prenderà parte alla Supercoppa italiana, perché ancora out per infortunio. La curiosità, però, resta tanta, anche con uno sguardo al passato.

Dopo tanti mesi di rumors, Paulo Fonseca è stato esonerato alle porte di capodanno, una decisione che, a dir il vero, a quel punto si aspettavano in pochi. Mike Maignan è tornato sull’argomento nella conferenza stampa prima della Juve, pur senza rivelare tutto.

Maignan ha parlato dell’esonero di Fonseca

Si è detto e scritto a lungo del rapporto dell’allenatore ex Roma con i senatori del Milan. In conferenza stampa, al fianco di Conceicao, Maignan ha svelato di aver sentito Fonseca dopo l’esonero.

“Sì, ho sentito Fonseca dopo l’esonero. Da grandi uomini l’abbiamo salutato ma quello che ci siamo detti rimane tra di noi“, ha dichiarato senza aggiungere troppo. Insomma, nonostante qualche incomprensione, la professionalità resta. Oggi però c’è da pensare al nuovo Milan e crescerà sotto la guida di Conceicao.