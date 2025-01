Milan: Leao al Barcellona, soldi e scambio

Il portoghese è il primo obiettivo dei blaugrana e sono pronti a mettere sul piatto una proposta importante per strappare il giocatore ai rossoneri

Rafa Leao è tornato al centro del progetto con Conceicao in panchina. Il tecnico portoghese punta molto sul connazionale e le prestazioni del giocatore sono cresciute. Un cambio di passo che lo sta portando ad essere uno dei calciatori più seguiti a livello internazionale e il Barcellona sarebbe pronto a fare una proposta importante in estate. Secondo le informazioni di cm.com, il lusitano è l’obiettivo numeri dei catalani e preparano l’offerta.

Naturalmente per il momento il Milan è tranquillo e non ha fretta di scegliere. La speranza dei rossoneri è quella di poter continuare a puntare con forza su Leao. Ma sappiamo che il calciomercato estivo è lungo e, soprattutto, imprevedibile e non possiamo escludere nulla. Il Barcellona è pronto ad affondare il colpo per il portoghese e proporre a Moncada uno scambio.

Asse Milan-Barcellona: possibile uno scambio, c’entra Leao

Siamo consapevoli che i rossoneri hanno intenzione di non cedere Leao a meno di una offerta irrinunciabile. Per questo motivo il Barcellona è pronto a mettere sul piatto una proposta economica di livello e magari un calciatore che possa interessare il Milan e abbassare un po’ il cash destinato al club italiano.

Uno dei giocatori che potrebbe essere inserito in questa trattativa è Ferran Torres. Lo spagnolo non rientra più nei piani del Barcellona e una sua permanenza al Barcellona fino all’estate dovrebbe portarlo a diventare una pedina di scambio in una trattativa di calciomercato e il Milan è una delle candidate visto l’interesse dei blaugrana nei confronti di Leao. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi visto che al momento non c’è nessuna trattativa.

Da sottolineare anche come il Milan non vorrebbe assolutamente privarsi di Leao durante il calciomercato estivo e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si svilupperà meglio questa vicenda.

Il Barcellona non molla Leao

Il Barcellona insiste per arrivare a Leao entro la prossima sessione di calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma la carta Ferran Torres potrebbe davvero portare i rossoneri ad aprire e valutare con attenzione la possibilità di privarsi del portoghese per andare a prendere uno dei talenti del calcio spagnolo oltre che naturalmente un giocatore che piace da tempo al duo Moncada-Furlani.