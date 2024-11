Milan, addio a sorpresa per Leao: maxi scambio

Rafael Leao può lasciare il Milan, scenario incredibile di calciomercato: uno scambio folle per l’addio del portoghese

Momento particolare, di sicuro, quello che sta vivendo Rafael Leao. L’attaccante portoghese è uno dei giocatori con i riflettori maggiormente puntati addosso e non potrebbe essere altrimenti visto il suo considerevole talento, ma anche la sua difficoltà nell’esprimersi con continuità ad altissimi livelli, come le sue doti pure potrebbero permettergli. Una altalenanza che tiene sempre banco, al Milan.

I primi mesi della nuova stagione sono stati piuttosto complicati e il giocatore ha finito con l’essere escluso diverse volte da Fonseca dalla formazione titolare. Decisioni, da parte dell’allenatore milanista, che hanno fatto discutere e quasi fatto montare un caso. Quasi, perché pare che in qualche modo la chiave di volta sia stata trovata. E nelle ultime gare si è visto un Leao diverso e più efficace.

Contro il Real Madrid in Champions League e contro il Cagliari, finalmente, il portoghese si è espresso di nuovo nella sua miglior versione. Trascinando i suoi al ‘Bernabeu’ e con una doppietta contro i sardi, che però non è bastata per i tre punti. Il tutto ha messo a tacitare, almeno per il momento, le voci di un addio immediato. Non proprio, in realtà, dato che i rumours di mercato sono sempre presenti e c’è la proposta di uno scambio per la sua partenza.

Leao, il Barcellona si fa avanti: due giocatori nell’operazione

Torna a farsi sotto il Barcellona, che da tempo è una delle compagini che lo segue maggiormente da vicino. Jorge Mendes vuole fare di tutto per portarlo in Catalogna e sotto la sua spinta il club blaugrana avanza una proposta folle.

Nell’operazione potrebbero essere inseriti ben due giocatori. Stando a quanto riportato da diversi media spagnoli, il Barça offrirebbe al Milan sia Ferran Torres che Ansu Fati, che in questo momento trovano poco spazio e potrebbero essere ceduti senza troppi rimpianti, per raggiungere l’obiettivo. Una pista di mercato che andrà seguita con attenzione prossimamente.

Leao torna al Milan ricaricato in nazionale: cosa farà adesso?

Nel frattempo Leao è tornato a lasciare il segno anche nella sua nazionale. E il Milan non aspettava altro, per ritrovarlo finalmente consapevole dei suoi mezzi e in buona forma psicofisica.

Su di lui, il Milan conta molto per battere la Juventus e iniziare la risalita verso le prime posizioni in classifica. Sembrerebbero esserci i presupposti per il rilancio. Vedremo come andranno d’ora in avanti le cose tra lui e Fonseca e conseguentemente nei rapporti con il club.