Milan, l’infortunio gela i tifosi rossoneri: starà fuori due mesi

Piove sul bagnato in casa Milan: l’infortunio è più grave del previsto e complica i piani dei rossoneri. Una notizia che preoccupa tutti.

La stagione del Milan non è certo delle più esaltanti. Nonostante la clamorosa vittoria in Supercoppa Italiana il cammino in campionato continua ad essere zoppicante. Dai rossoneri si aspettavano tutti di più, in primis i tifosi.

Il maxi girone in Champions è invece positivo. La qualificazione diretta agli ottavi è nelle mani del Milan, che può passare tra le prime 8 della classe.

Le coppe europee sono certamente importanti, ma con i tanti impegni in calendario rischiano di essere fonte di infortuni, anche pesantissimi. E l’avvio di Milan-Girona di ieri sera ne è il perfetto esempio.

L’infortunio cambia i piani: doccia freddissima per il Milan

L’inizio del match contro il Girona non ha sorriso ai padroni di casa. Dopo un contrasto di gioco con Bryan Gil, Emerson Royal ha dovuto alzare bandiera bianca. Probabilmente un problema muscolare, avvertito prima dello scontro con l’ex Tottenham. Al suo posto è toccato a Davide Calabria.

Il terzino destro, infatti, dopo una rincorsa all’indietro per sventare il tentativo di contropiede avversario si è accasciato immediatamente sul terreno di gioco. Accompagnato dai medici a bordo campo ha mostrato con una smorfia di dolore il suo malessere.

L’infortunio di ieri sera di Emerson Royal rischia di cambiare tutto il mercato del Milan: gli aggiornamenti che arrivano sono una doccia freddissima.

Emerson Royal out: i tempi di recupero

Emerson Royal ieri si è infortunato gravemente. Non sarà uno stop da poco, Sky nelle scorse ore aveva affermato che “sembra un infortunio grave”.

Ulteriori dettagli sono arrivati da Matteo Moretto, aspettando sempre gli esami che farà in queste ore.

Tema Emerson Royal. L’infortunio subito durante la partita di Champions League contro il Girona lo costringerà ad un stop di circa due mesi. Le possibilità che lasci il Milan a gennaio diminuiscono considerevolmente. Il Galatasaray aveva concordato un appuntamento con il… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 23, 2025

“L’infortunio subito durante la partita di Champions League contro il Girona lo costringerà ad un stop di circa due mesi. Le possibilità che lasci il Milan a gennaio diminuiscono considerevolmente. Il Galatasaray aveva concordato un appuntamento con il club rossonero durante la giornata di oggi per definire e chiudere ogni dettaglio dell’operazione. Il calciatore non aveva chiuso all’idea di andare in Turchia”.

Emerson Royal ha rimediato una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. L’infortunio cambia tutte le carte in tavola per Emerson Royal, che dovrebbe perciò rimanere in rossonero.