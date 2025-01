Mercato Milan, manca solo l’ufficialità: Conceiçao gongola

Il mercato del Milan si attiva: dopo un periodo sicuramente non facile l’obiettivo dei dirigenti rossoneri è quello di puntellare quanto più possibile la rosa in mano a Sergio Conceiçao.

Nonostante la vittoria della Supercoppa Europea l’arrivo di Sergio Conceiçao non è riuscito a dare la svolta che molti tifosi si aspettavano. Il cammino in campionato è zoppicante, e le prestazione continuano ad essere per larga parte deludenti.

Il mercato estivo non ha certo inciso: gli arrivi dell’estate, in primis Emerson Royal e Strahinja Pavlovic sono stati ampiamente bocciati: Entrambi sono sul mercato, al netto dell’infortunio di ieri sera dell’ex Tottenham.

Il piano del Milan è chiaro: riuscire a regalare qualche rinforzo a Conceiçao per cercare di migliorare la rosa e avere un’accelerazione di risultati e prestazioni nella seconda metà della stagione. E proprio in questo senso va l’acquisto di Kyle Walker, un profilo di incredibile esperienza che non può che far contenti i tifosi.

Primo rinforzo per il Milan: ufficialità attesa in giornata

Kyle Walker è sbarcato a Milano. Il nuovo acquisto del Milan è atterrato pochi minuti fa e oggi si sottoporrà al solito iter di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul contratto presso Casa Milan. È atterrato a Linate Prime alle 13.30 con un volo privato decollato da Manchester.

Nella giornata di ieri Milan e Manchester City hanno trovato l’accordo definitivo risolvendo gli ultimi dettagli per il trasferimento in Italia di Kyle Walker.

L’inglese arriverà alla corte di Conceiçao con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Walker firmerà un contratto fino a giugno da 2,5 milioni di euro a stagione, per poi prolungare fino al 2027 a 4,5 milioni di euro.

Walker-Milan: tutti i dettagli

Walker sarà a disposizione di Conceiçao a partire dal derby del 2 febbraio. Non ci sono infatti i tempi tecnici necessari per vederlo fra i convocati per il Parma domenica prossima, mentre potrà essere inserito nella lista Champions soltanto una volta conclusa la fase campionato del torneo.

Nato nel 1990, Kyle Walker è il terzo difensore con più assist in Premier League da marzo 2011, 36. Nel corso della sua carriera l’inglese ha giocato solo in patria, vestendo le maglie di Northampton, Sheffield United, QPR, Aston Villa, Tottenham e Manchester City, di cui è stato anche capitano collezionando, dal 2017 ad oggi, 319 presenze, 6 gol, 23 assist e 17 trofei, tra i quali una Champions League e ben sei Premier League.