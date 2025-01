Milan, “no” secco all’addio: il rossonero rovina i piani del club

Nonostante sembrasse ormai certo l’addio, è arrivato il no secco del calciatore che non sembra voler lasciare Milano: Ibra nei guai

Non riesce ancora a scendere dalle montagne russe il nuovo Milan di Sergio Conceicao: dopo l’ottimo impatto in Supercoppa, dove ha ravvivato una squadra che sembrava ormai essersi definitivamente spenta sotto la guida Fonseca, i rossoneri hanno fatto una fatica immane a dare continuità a quella vittoria.

Prima il pareggio con il Cagliari e poi la sofferta vittoria in rimonta contro l’ottimo Como di Fabregas hanno riacceso vecchi fantasmi nellla testa dei giocatori, come evidenziato dalle parole dello stesso Conceicao che a più riprese ha sottolineato la boriosità di alcuni interpreti e la quasi totale mancanza di voglia di “indossare l’elmetto”, concetto espresso precedentemente anche dal collega Fonseca.

La vittoria di ieri sera contro il Girona ha quantomeno aiutato a rafforzare la posizione dei rossoneri nelle prime otto della Champions, fondamentale per evitare i play-off del prossimo febbraio e accedere direttamente agli ottavi. In questo marasma, Conceicao chiede dei rinforzi, evenienza legata comunque all’uscita di qualche esubero.

Milan, si ferma Emerson Royal

Nonostante la vittoria sofferta, ottenuta grazie al terzo gol consecutivo in Champions di Rafa Leao, arrivano ulteriori brutte notizie per il Milan: dopo un contrasto di gioco con Bryan Gil, Emerson Royal ha dovuto alzare bandiera bianca. Probabilmente un problema muscolare, avvertito prima dello scontro con l’ex Tottenham che ha dovuto lasciare il posto a Davide Calabria.

Il terzino destro, infatti, dopo una rincorsa all’indietro per sventare il tentativo di contropiede avversario si è accasciato immediatamente sul terreno di gioco, facendo consumare al Milan quella che è stata la sostituzione (in Champions) più veloce della loro storia. Accompagnato dai medici a bordo campo ha mostrato con una smorfia di dolore il suo malessere: ora, in chiave mercato, si complica il tutto.

Milan, Emerson blocca il mercato del Diavolo

Non solo l’infortunio infatti: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Emerson Royal non sarebbe affatto interessato a lasciare Milano e vorrebbe continuare a vestire la maglia rossonera. In più, non sembra affatto convinto della destinazione paventata, ovvero la Turchia e il Galatasaray.

Gli agenti del brasiliano, sbarcato a Milano solo 6 mesi fa per 15 milioni più bonus, sarebbero a lavoro per trovare una soluzione alternativa, spingendo particolarmente per un ritorno in Premier: sull’ex Barcellona infatti ci sarebbero Everton e Fullham e nelle prossime ore sono attesi incontri tra la dirigenza rossonera e il suo entourage.