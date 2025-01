Milan, ore caldissime per Rashford: i tifosi impazziscono

I rossoneri valutano diverse opzioni per rinforzare la rosa in questo mese di gennaio e provare a risalire la classifica. Il nazionale inglese potrebbe fare proprio al caso del diavolo.

Il Milan continua a cercare occasioni di mercato per poter rinforzare la rosa. Una priorità al momento, considerando la necessità di risalire la classifica, ma anche che ci sarà ancora bisogno di turnover. I rossoneri infatti, qualificandosi molto probabilmente alla prossima fase della UEFA Champions League, avranno un calendario fitto anche in primavera. Dunque fondamentale poter operare delle rotazioni se si vuole pensare di fare bene su entrambi i fronti.

Uno dei reparti maggiormente interessati è sicuramente quello offensivo. Nessuno mette in discussione né Tammy Abraham né Alvaro Morata dal punto di vista dell’impegno, della professionalità e della loro importanza nello spogliatoio. I numeri però relativi a gol e assist lasciano un po’ a desiderare e c’è la volontà di inserire un nuovo tassello che possa in qualche modo fare la differenza lì davanti.

Il Milan ci prova per Rashford: c’è il sì di Ibra

Marcus Rashford è un giocatore che non può essere discusso dal punto di vista delle doti sia fisiche che tecniche. Inoltre, sembra essere proprio l’ideale per il Milan: un esterno d’attacco veloce, con un buon numero di gol nelle gambe, che può giocare su entrambe le fasce e, all’occorrenza anche al centro dell’attacco. Insomma, se il Milan dovesse continuare sulla via del 4-3-3, l’inglese potrebbe ricoprire tutti i ruoli del reparto.

Ibrahimovic è stato suo compagno di squadra e lo conosce bene, sia dentro che fuori dal campo. E dopo anni le loro strade potrebbero riunirsi, anche se con ruoli differenti. Lo svedese è convinto del giocatore e i contatti con lo United ci sono già stati. L’operazione potrebbe essere anche un prestito, formula che non dispiace ai proprietari del cartellino. A riferire la notizia è Calciomercato.com.

Inoltre, considerando la situazione dell’attaccante, i Red Devils sarebbero anche disposti a pagare parte dall’ingaggio. Questo perché Rashford è ormai in rotta con Ruben Amorim e non sembra ci sia modo di farlo rientrare nei piani del tecnico portoghese. Un’esperienza in Italia quindi sarebbe l’ideale anche dal punto di vista del Manchester per permettere al calciatore di giocare con serenità, continuità e non svalutarsi.

Occhio alla concorrenza per Rashford: tante pretendenti, anche in Serie A

Ovviamente il Milan non è l’unica squadra interessato all’attaccante inglese. Marcus fa gola a tante squadra e, solo in Italia, lo United ha già avuto contatti con la Juventus, l’Inter e il Napoli oltre ai rossoneri.

Anche all’estero inevitabilmente, esclusa però la Premier League visto che il Manchester non vorrebbe rinforzare una rivale. Questo fattore può essere determinante per il Milan, anche considerando la diversa capacità di spesa delle squadre inglese. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente sviluppi. Da vedere se alla fine in positivo o in negativo per i tifosi rossoneri.