Mercato Milan, si pesca ancora dalla Premier: nuova idea per l’attacco

Per il Milan tante idee in questa finestra di mercato, soprattutto tante occasioni da poter sfruttare. Ora un altro nome dalla Premier si fa avanti.

Il Milan pesca dalla Premier League e non solo. Difatti è dal campionato inglese che da ieri è arrivata la notizia sul Man. United e Rashford, che potrebbe clamorosamente vestire la maglia rossonera. Anche Dani Olmo potrebbe essere una buona pedina ma ci sono tanti altri giocatori nel mirino della dirigenza. Nel frattempo il Milan domani gioca a Riyadh per conquistare il suo primo trofeo stagionale in un derby e Conceicao si ritrova subito catapultato in match importantissimi al suo arrivo in rossonero.

Quante occasioni sul mercato per il Diavolo!

Il Diavolo ora ha altre intenzioni dato che non è più Fonseca a guidare dalla panchina, ma Sergio Conceicao. Il tecnico ex Porto ha nuove suggestioni e altre priorità di mercato. Proprio grazie all’ex Porto ad esempio Tomori ha ripreso ad essere centrale nel progetto come lo era con Pioli, volto ritrovato in Arabia da parte dei milanisti che ha speso come sempre parole al miele per i suoi grandi ex.

Intanto la dirigenza del Milan fa sul serio per fare in modo che a gennaio ci sia qualche innesto di qualità nella squadra. Serve avere infatti una rosa più lunga tra le altre cose e la difesa e il centrocampo hanno priorità anche se si parla di nuovi attaccanti.

Dalla Premier League difatti e più precisamente dall’Everton c’è un nuovo nome, come riporta caughtoffside.com, per il Milan e si tratta di un attaccante classe 1997: Dominic Calvert-Lewin.

Milan, Calvert-Lewin nuovo nome per l’attacco?

Per Moncada, Furlani ed Ibrahimovic ci sarà molto da lavorare in questo mese. Ora dall’Inghilterra, secondo caughtoffside.com, arriva la notizia dell’interesse del Milan verso l’attaccante dell’Everton Calvert-Lewin. Sul giocatore inglese ci sono già altre squadre di Premier League come il West Ham e il Newcastle e seppur non è una scelta di prim’ordine potrebbe fare comodo a molti club grazie alla sua esperienza europea.

Tuttavia il 27enne non ha fretta di sapere quale sarà il proprio futuro e non è una priorità lasciare il club inglese a gennaio. La sua valutazione è di 22 milioni di euro e il Milan potrebbe pensarci come alternativa di esperienza per il proprio attacco che tra infortuni ed altro non è prolifico come ci si aspetterebbe.