Calciomercato Milan, Furlani sorprende tutti: c’è l’offerta!

Calciomercato Milan, Furlani fa sul serio: c’è l’offerta per il calciatore spagnolo che potrebbe clamorosamente vestire rossonero.

Durante la fase del calciomercato invernale anche il Milan mostra le sue armi in attesa di trasportare con sè un bottino colmo di novità e di elementi fondamentali che possano arricchire la rosa.

Stando alle ultime voci in circolo, il club rossonero ha avanzato una proposta ad un calciatore spagnolo attualmente svincolato dalla sua squadra a causa di alcuni problemi economici emersi all’interno della stessa società.

A riportare la seguente notizia è il Corriere dello Sport che parla di un contratto della durata di sei mesi, fino al termine della stagione in corso, nel quale il calciatore poi sarà libero di fare ritorno nel suo club. Vediamo insieme di chi si tratta e tutti i dettagli relativi al caso.

Dani Olmo, possibilità concreta per il Milan sul suo acquisto?

Il Milan in queste ore potrebbe prendere al volo tante occasioni per il calciomercato. Prima Rashford, che il Man. United ha offerto, e ora c’è anche lo spagnolo che potrebbe essere una scelta valida.

Il suo arrivo al Barcellona non ha portato fortuna, ha disputato un ottimo europeo ma con il suo nuovo club blaugrana poco e niente. Problemi economici per il club dopo il suo acquisto e ora il Barca dovrà davvero liberrarsi di lui.

Che il Milan sia una buona meta per lui? Ora la possibilità per Ibra e dirigenza rossonera è ghiotta e potrebbe esserci l’alta probabilità di vedere Olmo in rossonero. Il Corriere dello Sport parla con molta precisione di questa probabile trattativa.

Milan, offerta di sei mesi per Dani Olmo: si attende la sua risposta

Il Barcellona dopo aver tirato a segno un acquisto di 60 milioni di euro per il calciatore spagnolo ha dovuto svincolare quest’ultimo a causa dei problemi economici subentrati in società. L’impossibilità di iscriverlo nella lista dei giocatori arruolabili per la Liga, dopo aver oltrepassato il tetto salariale imposto dalla Liga, ha allarmato il club.

Ed è qui che entra in gioco la società rossonera con la sua proposta: 6 mesi di contratto, fino al termine della stagione in corso. Dopodichè lo spagnolo potrà far ritorno al Barcellona con la possibilità da parte dei balugrana di tesserarlo il 1° Luglio. Ora si attende solo la risposta di Dani Olmo.