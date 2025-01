Mercato Milan, trovato l’erede di Theo Hernandez: Furlani ha scelto lui!

Il Milan prepara il colpo in difesa: Giorgio Furlani ha scelto il giovane talento della Premier League come erede di Theo Hernandez.

Il calciomercato invernale è iniziato da pochi giorni e il Milan si sta muovendo in modo costante e deciso per mandare in porto una strategia ben precisa. Tra le priorità della società rossonera, ci sarebbe quella di dare manforte al reparto arretrato, o meglio, di acquistare un nuovo terzino sinistro. Considerato che sull’out sinistro mancano alternative all’altezza e che le negoziazioni per il rinnovo di Theo Hernandez vanno per le lunghe, la società lombarda starebbe tenendo in caldo diverse piste. Una di queste, porta in Premier League.

Furlani ha scelto l’erede di Theo Hernandez: gioca in Premier League

Il Milan avrebbe puntato i propri occhi su un calciatore specifico per rinforzare la catena di sinistra. Giorgio Furlani, di fatto, avrebbe messo il nome del giovane Tyrick Mitchell nella lista dei papabili eredi di Theo Hernandez. Si tratta di un terzino sinistro classe 1999 di proprietà del Crystal Palace.

Secondo quanto riferito dal sito inglese ‘Caught Offside’, il Milan sarebbe fortemente interessato al giocatore. Il promettente terzino ha fatto il suo esordio in Premier League nella stagione 2019/2020, in occasione del match contro il Leicester. Ora, Tyrick Mitchell si è ritagliato un ruolo di spicco nelle gerarchie degli Eagles, diventando un elemento fondamentale per la prima squadra.

Il terzino inglese rappresenta una ghiotta opportunità di mercato non solo perché è una figura di talento, ma anche perché il suo contratto in scadenza con il Crystal Palace è in scadenza al termine di questa stagione. Quindi, teoricamente, Tyrick Mitchell è un potenziale colpo a parametro zero. Il Milan sarebbe intrigato dall’idea, ma l’affare presenterebbe un grosso ostacolo. Lo scoglio da valicare per arrivare a Mitchell è radicato nella folta concorrenza.

Il calciatore di nazionalità inglese, ma con origini giamaicane, starebbe attirando gli occhi di molti club prestigiosi. Sul terzino del Crystal Palace, infatti, ci sarebbero gli occhi di Arsenal, Tottenham, Atletico Madrid e Barcellona. In questa stagione, il calciare mancino ha raccolto 23 presenze e fornito 3 assist. Tyrick Mitchell, che può giocare andò da esterno di centrocampo, ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Il Milan tiene gli occhi sbarrati anche in Italia: avanzata una prima offerta per un giovane talento

Non solo all’estero, il team di mercato del club rossonero resta molto attento anche alle diverse dinamiche che coinvolgono il calcio italiano. Il Milan avrebbe mosso dei primi passi per cercare di mettere le mani su Alvin Okoro, giocatore classe 2005. L’esterno offensivo di proprietà del Venezia, ma in prestito alla Vis Pesaro, sta facendo molto parlare di sé in Serie C.

Al momento, Alvin Okoro ha collezionato 4 gol e 2 assist in 17 presenze. Secondo Nicolò Schira, il Milan avrebbe presentato una prima offerta. Al Venezia sarebbe arrivata una proposta sulla base di un prestito con opzione di riscatto, rispedita al mittente. I lagunari, infatti, avrebbero detto di no ai rossoneri poiché la richiesta sarebbe stata di 1,5 milioni di euro subito.

Il Venezia sarebbe disposto ad accettare il corteggiamento del Milan per Alvin Okoro improntando l’operazione sul prestito oneroso a 200 000/300 000mila euro, con obbligo di acquisto fissato a 1,2/1,3 milioni di euro. Dopo le pretese sulla formula d’ingaggio, resta da capire se il Milan insisterà o meno per il giovane talento. Nel frattempo, settimana prossima sarebbe previsto un incontro con la Juventus, altra squadra interessata al calciatore.