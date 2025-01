Inter-Milan, Conceicao presenta la finale di Supercoppa Italiana: segui la conferenza LIVE

Sergio Conceicao parla alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La gestione di Sergio Conceicao al Milan ha avuto inizio con una vittoria di elevata caratura, arrivata in semifinale di Supercoppa Italiana ai danni della Juventus di Thiago Motta. Un successo che ai rossoneri è valso un biglietto di solo andata per la finalissima contro i rivali storici dell’Inter.

Il Milan, che sotto la nuova guida pare stia ritrovando stimoli e fiducia, è pronto a spezzare l’egemonia nerazzurra nella Supercoppa Italiana. I rossoneri hanno già battuto i cugini in questa stagione. È successo in campionato, con una vittoria che di fatto ha interrotto il trend negativo del Diavolo nei derby (prima del successo, il Milan veniva da sei match stracittadini persi consecutivamente).

Conceicao presenta Inter-Milan

L’Inter è attualmente la detentrice indiscussa del torneo, essendosi assicurata la ultima tre edizioni. Uno strapotere che la squadra di Inzaghi ha tutte le intenzioni di confermare, specialmente se difronte ci sono i rivali storici. Dominio che il Milan vuole interrompere, facendo suo un trofeo che porterebbe entusiasmo e ottimismo nell’ambiente.

Alla vigilia della sfida, Sergio Conceicao è tornato a parlare alla stampa presente in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e lo ha fatto tramite la consueta conferenza di rito prima di un match. A presenziare alla chiacchierata con gli organi d’informazione anche Tijjani Reijnders. Il primo a prendere parole in conferenza è Sergio Conceicao: “Spero che la squadra stia meglio di me che non sto tanto bene. Stiamo preparando questa finale contro una squadra forte, abituata in questi ultimi anni a vincere con lo stesso allenatore e con gli stessi giocatori. Tutto è difficile, ma in mezzo alle difficoltà dobbiamo essere uomini e prenderci le nostre responsabilità. Abbiamo un giorno in meno di riposo rispetto all’Inter e 4/5 giocatori reduci da infortuni e che non sono al top. Non voglio trovare delle scuse, ma la situazione è questa”

Conceicao si proietta alla sfida con grande determinazione: “Rispetto tutte le squadre in cui ho giocato. Abbiamo affrontato la Juventus dove gioca mio figlio, il sentimento è lo stesso. Voglio preparare bene le cose affinché i ragazzi sappiano cosa fare per battere una squadra forte come l’Inter. Alla base deve esserci l’ambizione, la voglia e la fame di vincere. Abbiamo fatto mezzo passo con la Juventus, adesso manca l’altro mezzo. Siamo fiduciosi, anche se ci sono delle difficoltà. La vità è così: a volte in mezzo alle difficoltà nascono delle belle cose”.

Il tecnico ha poi parlato dello stato fisico di Rafael Leao: “C’è un allenamento oggi pomeriggio, valutiamo e vediamo. Sicuramente non ha i 90 minuti, va gestito. Bisogna vedere prima se è disponibile, poi se gioca o no. Oggi pomeriggio avremo l’allenamento e domani vedrete”. In seguito, Conceicao sottolinea un concetto: La fortuna non arriva se non lavori al massimo. Serve un po’ di fortuna nella vita, ma arriva se lavori tanto, sei serio e hai tanta voglia”.