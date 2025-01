Milan, l’affare con il Manchester United avanza? C’è un nodo da sciogliere

Il Milan ha la possibilità di sfruttare molte occasioni presenti sul calciomercato. Le ultime notizie parlano di un Milan molto attivo.

Gennaio è un mese scottante per le squadre italiane e non solo. I club italiani dovranno essere pronti a sfruttare le occasioni presenti. Tra i club attivi in questo mese troviamo sicuramente il Milan che domani giocherà la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Con Conceicao in panchina ora le cose sono diverse nell’ambiente Milan e la squadra ha un’energia nuova. Intanto sul mercato a sorpresa spuntano tante occasioni che il Diavolo potrebbe cogliere al volo. Tra questi c’è un intreccio clamoroso nato ieri con il Manchester United per un attaccante.

Il Man. United propone Rashford ai rossoneri

Ieri sera la bomba di mercato se così vogliamo definirla con il Manchester United che ha proposto Marcus Rashford, 27enne inglese, al Milan. L’attaccante è da sempre stato un Red Devils ma ora il club inglese potrebbe liberarsi dal giocatore.

La squadra di Amorim infatti sta vivendo diverse stagioni nel panico più totale e ora ecco che può esserci un addio. Rashford possiamo definirlo un pilastro ma date le sue spiccate qualità e il suo talento allo United l’ala sinistra non ha mai avuto modo di sbocciare sul serio. Cambiare aria potrebbe essere la cosa migliore e i devils ora lo propongono al Milan con parecchi vantaggi a favore del club meneghino dato che vorrebbero liberarsene già da questo mese.

La novità arriva da Sky e ora i due club sono seduti al tavolo per discutere del classe 1997. Però ci sarebbe un piccolo nodo da sciogliere per fare in modo che la trattativa possa davvero andare avanti dato che il Milan sarebbe interessato concretamente al suo acquisto.

Rashford-Milan, il nodo da sciogliere è sulle cifre

Possiamo dire dunque che si entra già nel vivo della trattativa tra United e Milan per Marcus Rashford. L’esterno inglese, che porterebbe concorrenza a Leao, ha un ingaggio abbastanza elevato però e per il Milan tutto dipende da questo: 14 milioni a stagione sono troppi.

Dunque secondo Sky il Milan vorrebbe l’inglese ma ad una condizione: lo United dovrebbe pagare al 50% i 7 milioni di stipendio rimanenti in questa stagione. L’addio a gennaio per Rashford dunque è vicino e il suo arrivo in Serie A adesso non è utopia e i tifosi rossoneri sognano l’upgrade nel loro reparto offensivo dato che può svariare e coprire anche più ruoli.