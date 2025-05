Tonali torna al Milan? Arriva l’annuncio di Moretto: non ci sono più dubbi

C’è la svolta definitiva riguardo il possibile ritorno al Milan di Sandro Tonali. Le dichiarazioni di Matteo Moretto non lasciano più dubbi sulla trattativa.

La sconfitta in finale di Coppa Italia rischia di aver chiuso in anticipo la stagione del Milan. Il club rossonero non è riuscito a mettere in bacheca il secondo trofeo stagionale, con anche la qualificazione in Europa League buttata via. Un posto in Europa lo si potrebbe comunque conquistare tramite campionato, ma la paura di molti tifosi è che il K.O. contro il Bologna possa avere degli effetti negativi anche sulle ultime due giornate di Serie A.

La sensazione è dunque quella che in casa Milan si possa già iniziare a pianificare la prossima stagione. Una stagione che dovrà essere ben diversa da quella che si sta per concludere. Molto dipenderà ovviamente anche dal mercato con un sogno che non sembra voler svanire: il ritorno in rossonero di Sandro Tonali.

Tonali-Milan, niente da fare: Moretto chiude ad un possibile ritorno

Nelle ultime il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro è stato più volte accostato a Milan e Juventus con la speranza di poterlo rivedere in Italia. Come riportato però da Moretto, intervenuto sul suo profilo X, al momento il ritorno in Serie A di Tonali è quasi impossibile.

Le cifre di un’eventuale operazione sono piuttosto elevate e in ogni caso il Newcastle non sembra intenzionato a cedere il giocatore.

In questa Tonali si è affermato come uno dei migliori centrocampisti della Premier League e sta contribuendo alla possibile qualificazione del Newcastle in Champions League. A due giornate dal termine, infatti, i Magpies sono al terzo posto in classifica con il pass per la massima competizione europea che potrebbe già arrivare nella prossima partita.

Difficile, dunque, pensare ad un addio di Tonali proprio sul più bello con la Champions League da giocare il prossimo anno.

Calciomercato Milan, Reijnders rischia di essere un Tonali-bis?

Tornando al Milan e al suo futuro centrocampo, negli ultimi giorni si sta parlando sempre di più della possibile cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Il centrocampista olandese potrebbe essere il grande sacrificato della prossima estate, in un’operazione che ricorderebbe molto quella che portò Tonali al Newcastle.

Anche in quel caso la società rossonera decise di privarsi di Tonali davanti ad un’offerta ritenuta irrinunciabile. Lo stesso destino potrebbe aspettare Reijnders, con il popolo rossonero che di certo non prenderebbe molto bene un suo addio. Come del resto accadde proprio con Tonali.