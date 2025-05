Milan, sacrificato Reijnders: Loftus-Cheek porta l’erede

Dopo la sconfitta col Bologna in finale di Coppa Italia potrebbero cambiare molti scenari in casa Milan: Reijnders verso la cessione

Inutile negarlo, la mancata vittoria della Coppa Italia ha lasciato tanto amaro in bocca in casa Milan. Ora la società dovrà pianificare il futuro operando anche delle cessioni dolorose.

La vittoria della Coppa Italia avrebbe potuto – almeno in parte – salvare la stagione del Milan. E invece i rossoneri sono stati sconfitti in finale dal Bologna e ora rischiano di restare fuori dalle coppe europee. Oltre al danno anche la beffa, dato che alzare il trofeo tricolore (che il Milan non vince dal 2003) avrebbe consentito anche di assicurarsi un posto in Europa League al Diavolo. E invece per sperare di partecipare almeno alla Conference League il Milan dovrà fare bottino pieno nelle prossime e ultime due partite di campionato contro Roma e Monza.

Ad ogni modo, quella che sta per andare agli archivi resterà in ogni caso una stagione fallimentare per il Milan, anche e soprattutto alla luce delle iniziative di inizio anno. Da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao è cambiato poco, e anche i giocatori arrivati nel corso della sessione invernale di calciomercato non hanno inciso particolarmente. La mancata partecipazione alle coppe europee potrebbe costringere il Milan a rivedere i propri piani per il futuro, non solo per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore che prenderà il posto di Sergio Conceicao, ma anche per quanto concerne la permanenza di alcuni giocatori.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek porta il sostituto di Reijnders

Particolarmente delicata la situazione di Tijiani Reijnders. Il centrocampista olandese è ormai un noto obiettivo di mercato del Manchester City e la mancata partecipazione del Milan alle principali coppe europee potrebbe spingerlo a partire. In questa stagione l’ex Az Alkmaar ha confermato di avere le doti da top player e così il club rossonero potrebbe essere costretto a cederlo, sia per accontentare il giocatore che per non rischiare di depauperare il suo valore.

I soldi incassati dalla eventuale cessione di Tijiani Reijnders (la cui valutazione di mercato si aggira intorno ai 50 milioni di euro) consentirebbero al Milan di fiondarsi su un altro centrocampista. Si tratta di Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 in forza al Club Bruges e giocatore della stessa scuderia di Ruben Loftus-Cheek. Piace anche ad altri club come il West Ham, ma la cessione di Reijnders permetterebbe al Milan di avere una maggiore forza economica oltre a potergli garantire maggiore spazio nella formazione titolare.